人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

南水北调中线累计调水突破500亿立方米

2022年07月23日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京7月22日电　（记者黄垚、刘诗平）记者从中国南水北调集团有限公司获悉，截至22日，南水北调中线一期工程陶岔渠首入总干渠水量突破500亿立方米，相当于为北方地区调来黄河一年的水量，工程受益人口超过8500万。

　　据介绍，全面通水以来，通过实施科学调度，中线一期工程年调水量从20多亿立方米攀升至90亿立方米。通过持续加强水源区水质安全保护，丹江口水库和中线干线通水以来供水水质一直稳定在地表水水质Ⅱ类标准及以上，有力保障了受水区群众饮水安全。

　　数据显示，截至22日，中线一期工程已累计生态补水超过89亿立方米，受水区特别是华北地区，干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机，河湖生态环境复苏效果明显。中线一期工程通水，沿线受水区得以置换出大量地下水和地表水，使农业、工业、生活及生态环境“争水”的局面得到缓解。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：抓实抓细秋粮生产和农业防灾减灾 千方百计夺取全年粮食丰收
　　人民网北京7月23日电 （记者李栋）近日，农业农村部召开全国农业防灾减灾保秋粮丰收工作推进视频会。农业农村部相关负责人表示，锚定今年粮食生产目标任务，全力以赴落实晚稻和晚秋作物面积，环环紧扣抓好秋粮田间管理，毫不放松抓实农业防灾减灾，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。…
农业农村部：全国早稻收获近七成 多地进入“双抢”关键时期
　　人民网北京7月23日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国早稻收获近七成。多地进入早稻抢收、晚稻抢播的“双抢”关键时期，各地通过落实机具抢收、病虫害防治等细则，确保早稻颗粒归仓。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部