人社部：上半年城镇新增就业654万人
2022年07月23日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月22日电 （记者叶紫）7月22日，人社部举行2022年二季度新闻发布会，会上介绍，今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的冲击，各地区各部门全力以赴稳就业保就业，就业局势保持总体稳定。1至6月，全国新增城镇就业654万人，完成全年目标任务的59%，符合时序进度，但受局部疫情影响，3个省份进度偏慢；城镇调查失业率阶段性走高后出现下降，一季度全国城镇调查失业率均值为5.5%，处于较低水平，4月份为6.1%，受疫情影响走高，5、6月份连续回落，分别为5.9%、5.5%；市场岗位需求大于求职人员，公共就业服务机构和市场机构求人倍率（需求人数与求职人数之比）均在1以上；城乡困难人员就业稳中有增，6月末，脱贫人口务工规模3223万人，同比增加160万人，25个中西部省份均已完成目标任务。
从走势看，随着稳经济一揽子政策措施加快落地，疫情防控和经济社会发展高效统筹，各方面围绕就业同向发力，就业局势有望继续回暖。
(责编：王震、陈键)
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