2021年
中国居民个人卫生支出占比降至27.7%
2022年07月23日09:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月22日电 （记者王美华）记者从22日国家卫健委举行的新闻发布会上获悉，党的十八大以来，中国居民个人卫生支出所占比重由2012年的34.34%下降到2021年的27.7%；达到服务能力标准的基层医疗卫生机构占比达到53%，全国累计建成社区医院2600余家，县域内常见病多发病就诊率超过90%。
国家卫健委体制改革司司长许树强介绍，党的十八大以来，我国把“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，围绕解决群众看病难、看病贵问题，推出一系列重要改革举措。
2021年首批国家区域医疗中心相关专科跨省就医较2019年下降9.3%，就医秩序更趋合理。中国推进国家组织药品耗材集中采购和使用，降低虚高药价，已开展的7批集采中选药品平均降价超过50%，两批耗材集采平均降价超过80%，累计节约费用约3000亿元。
(责编：王震、陈键)
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