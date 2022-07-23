顾钱江、涂洪长、董建国

党的十八大以来，习近平总书记两次深入福建考察调研，在2019年全国两会期间参加福建代表团审议，多次对福建工作作出重要指示，为福建发展把脉定向。遵循习近平总书记擘画的“努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建”宏伟蓝图，福建抢抓机遇谋发展，经济实力持续跃上新台阶，区域协同发展扎实推进，生态文明建设走在前列，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。

改革开放增添发展活力

国际贸易“单一窗口”建设、商事登记“一照一码”改革、设立国际商事仲裁院……自2015年挂牌以来，厦门自贸片区累计推出513项创新举措。

厦门自贸片区的制度创新，折射福建全面深化改革、进一步扩大开放的蹄疾步稳。党的十八大以来，福建向改革开放要动力、要活力，持续放大21世纪海上丝绸之路核心区、自贸试验区、生态文明试验区等政策的叠加效应，积极主动融入新发展格局。

2019年3月10日，在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时，习近平总书记强调：“要向改革开放要动力，最大限度释放全社会创新创业创造动能，不断增强我国在世界大变局中的影响力、竞争力。”

7月15日，由福州开行的首列中欧班列“闽都号”从江阴港驶出。班列满载50个货柜、100个标箱的婴幼儿用品，预计16天后直达莫斯科，比海运节省近20天。福州海关口岸监管处副处长童冰星说，通过创新监管模式，实现中欧班列与枢纽海港衔接联动，打通了国际陆海贸易新通道。

陆上有“中欧班列”，海上有“丝路海运”。福建丝路海运运营有限公司副总经理李南介绍，“丝路海运”是面向“一带一路”的国际综合物流服务品牌和平台。自2018年在厦门启航以来，“丝路海运”联盟成员已超过250家。接下来，“丝路海运”将加强海外仓、物流园、码头的投资、建设、经营，以创新促高水平开放。

“放管服”改革不断深化，努力让企业和群众办事像网购一样方便。目前，福建已建成全省行政审批“一张网”，政务服务事项全程网办比例达80.4%，“一趟不用跑”比例达90.3%。

改革带来的活力同样涌动在田间地头，20多年前发源于福建南平的“科特派”制度如今硕果累累。全省累计选认科技特派员6.2万多人次，创业和技术服务实现乡镇全覆盖、一二三产业全覆盖，有力带动了各地乡村建设和产业振兴。

增量提质产业优化升级

走进福建福光股份有限公司的展厅，一张火星高清照片引人注目。“天问一号”上的星敏感器光学导航系统，最远可在1000万公里的距离识别到火星。这套装置正是由福光提供的。

立足自主创新，目前福光股份公司拥有600余项授权专利，其中发明专利超过200项，多个技术攻关在行业内实现了零的突破。

2021年3月，习近平总书记在福建考察时，来到这家公司调研，强调“抓创新不问‘出身’，只要能为国家作出贡献，国家就会全力支持”。

党的十八大以来，福建地区生产总值连续跨越2万亿元、3万亿元、4万亿元三级台阶。2021年全省产值超千亿元产业集群达21个，营收超百亿元企业突破50家。

既要体量，更要质量。以“产业优”为指引，福建提出做好数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济“四大经济”，努力构建多元发展、多点支撑的现代化经济体系。

“数字福建”建设扎实推进，数字领域成为创新创业主战场。2021年，福建数字经济增加值达2.3万亿元，增长15%，占GDP约47%。目前，福建逾5万家企业上云上平台，大数据、人工智能等赋能效果日益显现。

激活海洋优势，打开蓝色经济新空间。2021年，福建全省海洋生产总值超1.1万亿元，位居全国前列。以福州、厦门两个国家级海洋经济发展示范区为核心的“一带两核六湾多岛”的发展格局基本形成。

山海协同迈向共同富裕

盛夏的宁德寿宁县下党乡，山明水秀，空气中弥漫着花香、果香和茶香，游客们来此既能避暑消夏，更能体验“下乡的味道”。

曾经的下党是福建省唯一无公路、无自来水、无照明电、无财政收入、无政府办公场所的“五无”乡镇。经过多年不懈奋斗，2018年全乡建档立卡贫困户117户508人全部脱贫。

习近平总书记在2019年8月给下党乡的乡亲们回信，祝贺他们实现了脱贫，鼓励他们发扬滴水穿石精神，努力走出一条具有闽东特色的乡村振兴之路。 闽东宁德曾是“老、少、边、岛、穷”地区。从“摆脱贫困”到“多抱几个金娃娃”，宁德巨变成为福建跨越式发展的生动缩影。过去10年，宁德时代、青拓集团、上汽宁德基地等一批大项目相继落地，地区生产总值增长近两倍，成为福建经济新增长极。

福建“八山一水一分田”，地区资源禀赋差异大。党的十八大以来，致力于实现百姓富，福建统筹推进解决区域差距和城乡差距，不断增强发展的协调性和均衡性。

2012年，福建省确定沿海较发达县（市）与23个省级扶贫开发工作重点县帮扶协作，在产业转移、劳资对接、资金支持等方面深度协同，福建广大山区、农区、革命老区脱贫致富的步子明显加快。

晋江，福建县域经济领头羊，“海丝”开放前沿；长汀，传统的农业县和人口大县。自从两地被确定为山海协作对象以来，大批晋江企业来到长汀投资兴业。

全省一盘棋，山海同奋进。从2012年到2021年，福建城镇化率提高10.4个百分点，达69.7%；城乡收入比从2.83：1缩小为2.22：1；近年来福建三明、龙岩等老区苏区地区生产总值、农村居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

加强生态建设 创造美好生活

走进福州永泰县梧桐镇春光村，大樟溪、古码头加上亭亭如盖的老榕树、蜿蜒的鹅卵石栈道，仿佛一幅风景画。

“好风景带来了好光景。”春光村党支部书记陈坤彪说，近年来，依托良好生态，当地兴起了民宿、采摘、漂流等新业态，村民在家门口就吃上了旅游饭。

习近平总书记2014年11月在福建调研时强调：“要大力保护生态环境，实现跨越发展和生态环境协同共进。”

福建以占全国1.3%的土地、2.9%的能源消费，创造了占全国约4.27%的生产总值。福建的森林覆盖率为66.8%，居全国首位。

蓝天碧海，微风拂浪。走进宁德霞浦县溪南镇七星海域，连片的新型塑胶渔排稳如陆地，一座座红顶白墙的海上民宿格外醒目。

宁德三都澳海域资源丰富，但曾经海上养殖无证、无序、无度问题突出，海洋污染严重。近年来，当地全面开展海上综合整治，推进渔业产业和海洋生态协调发展。环境变好了，海上观光、垂钓平台等旅游精品项目接连落地，渔业产业链条不断延长。

厦门大学、福州大学等高校成立碳中和研究机构；农业碳汇服务驿站在厦门设立……围绕“双碳”目标，福建各地创新体制机制，推进生态产品价值实现，为大自然添绿色，让老百姓得实惠。

2021年3月，习近平总书记在福建考察时为福建发展进一步指明方向：“在加快建设现代化经济体系上取得更大进步，在服务和融入新发展格局上展现更大作为，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，在创造高品质生活上实现更大突破，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章。”

牢记习近平总书记殷殷嘱托，福建将继续保持敢拼会赢的闯劲和滴水穿石的韧劲，扎实推进高质量发展，努力建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建。

新华社福州7月22日电

(责编：王震、陈键)