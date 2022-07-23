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今年超三万亿元税费优惠“礼包”已送达企业

2022年07月23日09:22 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月22日电（记者王雨萧、王悦阳）国家税务总局副局长王道树22日说，截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。

　　在国家税务总局当天召开的落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会上，王道树介绍，3万多亿元主要包括三部分：一是今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍；二是上半年全国新增减税降费5074亿元，其中新增减税4097亿元，新增降费977亿元；三是今年以来累计办理缓税缓费5533亿元，其中，继续实施制造业中小微企业缓缴政策，办理缓缴税费5257亿元；4至6月为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费276亿元。

　　国家税务总局总审计师蔡自力介绍，今年4月实施大规模留抵退税政策以来已合计退税18772亿元。政策红利持续释放，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”。

　　“增值税发票数据显示，二季度，全国享受留抵退税企业采购原材料等支出同比增长12.3%，增幅比无退税企业高5.7个百分点；留抵退税企业销售收入同比增长6.1%，比无退税企业高1.8个百分点。”蔡自力说。

　　王道树表示，下半年，全国税务系统将坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，全力推动新的组合式税费支持政策落准落稳，惠及更多市场主体，释放更多政策红利。

(责编：王震、陈键)

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