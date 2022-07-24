图为7月22日，货运列车通过大瑞铁路大保段西山寺特大桥。

新华社记者 陈欣波摄

本报北京7月23日电 （记者陆娅楠、李茂颖、沈靖然）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：7月22日，云南大理至瑞丽铁路大理至保山段（以下简称大瑞铁路大保段）正式开通，大理至保山最快1小时9分钟可达，保山市结束不通铁路的历史。

大瑞铁路全长330公里，分大理至保山、保山至瑞丽两段建设。本次开通的大保段全长133公里，设计时速140公里，为国家Ⅰ级单线电气化铁路。

目前，大瑞铁路保山至瑞丽段建设正在有序推进，待全线贯通后，中缅国际铁路通道中国境内线路将全面建成。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 01 版）

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