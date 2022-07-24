本报北京7月23日电 （记者张洋）根据党中央部署，十九届中央第九轮巡视反馈工作近日全部完成。本轮巡视反馈采取集中反馈和“一对一”反馈相结合的方式进行。

7月18日，中央巡视工作领导小组召开十九届中央第九轮巡视集中反馈会议。会议传达学习了习近平总书记听取中央第九轮巡视情况汇报时的重要讲话精神，通报了巡视发现的共性问题，对巡视整改工作作出总体部署。中央政治局委员、中央巡视工作领导小组副组长杨晓渡出席会议并讲话。

7月19日至22日，15个中央巡视组分别向本轮巡视的中央和国家机关单位进行了“一对一”反馈。根据中央巡视工作安排，各中央巡视组向被巡视单位主要负责人通报了巡视发现的重要问题，并向领导班子反馈了巡视情况。

反馈指出，党的十九大以来，中央和国家机关党组（党委）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化管党治党责任，各项工作取得新进展新成效，总体呈现出认真负责、积极向上的良好状态。

反馈也指出了巡视发现的突出问题。有的加强政治建设有不足，对党的创新理论深入学习研究不够，结合实际贯彻落实党中央决策部署不够到位，履行职能责任与新时代新要求还不适应；有的落实全面深化改革部署不够到位，与系统集成、协同高效目标还有差距；有的统筹发展和安全不够到位，防范化解风险有不足；有的落实全面从严治党“两个责任”不够到位，压力传导不到底不到边，一些重点领域和关键岗位存在廉政风险，“四风”问题仍有发生；有的落实新时代党的组织路线不够到位，领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设存在薄弱环节。

反馈要求，被巡视单位要坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记听取巡视情况汇报时的重要讲话精神，按照做好“三个表率”、建设“模范机关”要求，进一步加强政治建设，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，带头做到“两个维护”。要适应新时代新要求，不断增强履职尽责的政治能力和业务本领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实履行好党中央赋予的职责使命。要增强系统观念，深入贯彻落实全面深化改革决策部署，加大重点领域改革攻坚力度，不断提高治理体系和治理能力现代化水平。要统筹发展和安全，牢固树立底线思维、极限思维，切实扛起防范化解风险政治责任，健全防控机制，不断提高风险预见、应对、处置能力。要坚决贯彻严的主基调，压实全面从严治党“两个责任”，加强对“一把手”和领导班子的监督，层层传导压力，强化权力监督制约，加强作风建设，严肃查处腐败问题，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要深入贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部、党管人才原则，加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设。

反馈强调，中央和国家机关党组（党委）在巡视整改上要发挥表率作用，认真落实党中央关于巡视整改的要求和《关于加强巡视整改和成果运用的意见》规定，把巡视整改作为管党治党、改进工作、落实责任的重要抓手，强化整改主体责任，从班子自身改起，从分管领域、分管工作改起，从落实“一岗双责”抓起，以巡视整改为契机，全面检视自己、提升自己。要明确整改任务，突出重点、举一反三，将整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，高质量完成整改任务。

反馈要求，纪检监察机关和组织部门要加强巡视整改监督，推动提升整改成效。有关职能部门要综合用好巡视成果，对巡视发现的共性问题，加强调查研究，推动完善制度，深化标本兼治。

据了解，中央巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 01 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)