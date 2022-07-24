本报记者 王 观

“截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。”国家税务总局党委委员、副局长王道树在7月22日国家税务总局举行的新闻发布会上表示。

今年以来，新的组合式税费支持政策尤其是大规模留抵退税政策落实情况如何，取得了哪些积极成效？记者进行了采访。

留抵退税显成效，为企业送去“真金白银”

“3000多万元的留抵退税就是‘及时雨’，帮我们走出困境。”受疫情影响，公共交通客流锐减、收入下降，山西省阳泉市公共交通有限责任公司曾一度面临资金链断裂的危险，公司财务部负责人说：“收到退税资金后，我们立即支付了职工工资、维修费用，还购买了配件。”

“针对民生相关重点单位，我们坚持优先快审、提速快退、保障快达原则，精准施策，同时不断加强同财政、国库部门的沟通协调，确保退税资金顺利落地落实。”国家税务总局阳泉经济技术开发区税务局局长郭真祥说。

中国财政科学研究院公共收入研究中心副研究员施文泼认为，4月以来，大规模留抵退税政策快速落实，极大缓解企业资金压力，减轻企业财务负担，有力增强企业抵御风险和内生发展能力。

税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力介绍，分行业看，4月1日至7月20日，制造业退税4844亿元，占比25.8%，是受益最明显的行业；交通运输业退税3050亿元，占比16.2%。

分企业规模看，小微企业是受益主体。4月以来已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比达93.7%，共计退税7951亿元，金额占比42.4%。

“受疫情影响，公司近年一直面临人员招聘难、产品销售难等问题。”留抵退税政策为爱瑞宝（北京）生物科技有限公司等小微企业带来希望，公司财务主管王小艳说，“我们一定用好这102万元的退税款，保证原材料采购，同时搞好研发、引进更多人才。”

7月起，留抵退税政策扩围惠及更多行业。“政策在关键时刻给了我们很大帮助。”湖南省衡阳市衡东县恒瑞国际大酒店财务负责人朱林春说，他们将把23.6万元退税款用于设备改造升级。

“大规模留抵退税政策红利持续释放，为企业增加现金流、提振发展信心发挥了积极作用。”蔡自力说。

新的组合式税费支持政策助企纾困谋发展

“今年，我国实施新的组合式税费支持政策，政策类型多、范围广、规模大，既聚焦制造业等重点行业和科技创新等重点领域，又进一步加大对中小微企业支持力度，为稳增长、保就业、惠民生提供强有力政策保障。”施文泼说。

“这两年公司常遇到原材料中途滞留而延误订单交付的情况，怕耽误生产只能提前准备原材料，导致资金紧张、周转困难。”北京龙岗天海电线电缆有限公司负责人蔡万双说，“现在，公司不仅能缓缴税款，还能享受‘六税两费’减半征收政策。惠企措施打包出台、叠加增效，对小微企业起到了帮一把、渡难关的作用，获得感看得见、摸得着。”

缓税缓费，让企业“缓口气”脚步更稳。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。

减税降费，让企业发展信心更足。上半年全国新增减税降费5074亿元。分政策项目看，小规模纳税人“六税两费”减征政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税降费830亿元；在小规模纳税人征收率由3%降至1%的基础上，今年4月1日起免征增值税，新增减税793亿元；小型微利企业应纳税所得额100万—300万元部分再减半政策，新增减税477亿元。

王道树说，截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元。工业企业新增减税降费和退税缓税缓费1.37万亿元。

税务总局稽查局副局长江武峰表示，截至7月20日，全国税务稽查部门已查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业5558户，涉及留抵退税款及挽回各类税款损失合计89.28亿元。

出口退税对外贸平稳发展发挥积极作用

“以前反复传递报关数据比较麻烦，手动录入也容易出错；现在不仅出口退税申报更简便，办理时间也节省了近2/3。”北京菲美得机械有限公司负责人说。

税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，前期，按照国务院部署，税务部门联合财政部、商务部等9部门推出15项出口退税支持举措，从助企纾困、便捷退税、优化环境三方面，为推动外贸平稳发展发挥了积极作用。近期，根据国务院常务会议“对出口退税信用好的企业阶段性实行3个工作日内退税到位”的部署，税务部门持续加快出口退税进度。

“上半年，全国一类、二类出口企业的合计户数和退税额占比均超过70%，正常出口退税的平均办理时间已压缩在3个工作日内，政策红利得以快速释放，企业资金压力有效缓解。”谢文说，一直以来，税务部门始终坚持防打结合，严防骗税。随着出口退税进度的加快，防范和打击骗税行为的力度也进一步加强。一方面，依托税收大数据，运用风险指标模型，加强风险分析应对，精准防控骗税风险。另一方面，充分发挥6部门联合打击机制作用，紧盯骗取出口退税新情况、新动态，特别是针对暴力虚开发票团伙式骗税、利用关联交易造假骗税以及内外勾结骗税等涉税违法犯罪行为，打早打小、打准打狠、曝光震慑，进一步规范税收秩序，优化营商环境。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 02 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)