上半年——
全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个
2022年07月24日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月23日电 （记者丁怡婷）今年的《政府工作报告》提出，再开工改造一批城镇老旧小区。经汇总各地统计上报数据，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。
记者从住房和城乡建设部获悉：上半年，全国新开工改造城镇老旧小区3.89万个、657万户，按小区数计占年度目标任务的76%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、贵州、山东、湖北、安徽、重庆、新疆，按新开工改造小区数计，开工率均在90%以上。
各地进行城镇老旧小区改造时，在基础类改造的基础上，也注重改造或建设小区及周边无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施等配套设施，完善养老、托育、助餐等社区专项服务设施。住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人张雁介绍，今年1至5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个；新增停车位26.94万个，与去年同期相比，增加2.3万个。
《 人民日报 》（ 2022年07月24日 04 版）
(责编：王仁宏、李楠桦)
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