本报北京7月23日电 （记者李心萍）记者日前从人社部获悉：截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.4亿人、2.33亿人、2.86亿人；全国社保卡持卡人数达13.6亿人，覆盖96.3%人口。目前，企业职工基本养老保险全国统筹正在稳步实施，制度运行平稳。

上半年，人社部门加大了全国统筹调剂资金对基金困难省份支持力度，同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平，切实保障退休人员基本生活。同时，积极推动城乡居民养老保险应保尽保，上半年共为1600多万困难人员代缴城乡居民养老保险费，有17.2万符合条件的重点水域退捕渔民参加基本养老保险。

下一步，人社部将继续完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策，制定2022年调剂资金调拨方案并做好资金调拨工作，进一步统一规范各省份养老保险政策。同时，会同相关部门制定配套政策，确定个人养老金制度试行城市。

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 04 版）

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