本报广州7月24日电 （记者丁怡婷、罗艾桦）7月23日，南方区域电力市场启动试运行，覆盖范围包括广东、广西、云南、贵州、海南等五省区，涵盖电力中长期、现货、辅助服务交易，按照同一个交易规则和技术标准运行，发电企业和用户的可选范围更丰富，电价则根据供需实际可升可降。这标志着全国统一电力市场体系加速构建。

近年来，我国电力市场建设稳步有序推进，多元竞争主体格局初步形成，市场在资源优化配置中作用明显增强，市场化交易电量比重大幅提升。全国各电力交易中心组织完成市场交易电量2.48万亿千瓦时，同比增长45.8%，市场交易电量占全社会用电量的比重约为60.6%。

同时，电力市场还存在体系不完整、功能不完善、交易规则不统一、跨省跨区交易存在市场壁垒等问题。今年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2025年，“全国统一电力市场体系初步建成”“跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高”。

23日当天，广东、云南、贵州超过157家电厂和用户达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化交易电量达27亿千瓦时。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货交易将由广东拓展到广西、云南、贵州、海南，实现南方五省区的电力现货跨省跨区交易；辅助服务市场的品种与补偿机制将进一步完善。预计今年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年的全社会用电量总和。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 02 版）

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