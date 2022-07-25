本报记者 丁怡婷

1100块玻璃引入屋顶自然光，电动天窗打造“会呼吸的大厅”，这是世界上海拔最高的综合性博物馆——西藏博物馆新馆；1300多台大型机械给碍航山体降高，300个温度传感器实时守护地下管廊，这是亚洲首个专业货运枢纽机场——日前正式投运的鄂州花湖机场；1504个模块化箱房“搭积木”，减少八成建筑垃圾、节约七成用水用电，这是全国最高最大的模块化建筑——近日封顶的北京亦庄蓝领公寓项目……

这些工程项目，均出自中国建筑集团之手。中国建筑是全球建筑业首家新签合同额、营业收入“双万亿”的投资建设集团。今年上半年，累计新签合同额突破2万亿元，同比增长10.8%，其中建筑业务继续双位数增长。

在中国建筑党组书记、董事长郑学选看来，成功的关键在于创新：“我们把科技自立自强作为企业发展的战略支撑，以构建原创技术策源地为抓手，坚持在规模中强质量，在质量中创效益。”

加强自主创新，让“中国建造”自立自强。近年来，中国建筑的研发投入年增速保持在30%左右，相继攻克了一系列“卡脖子”技术：解决“水冰转换”难题，让国家游泳中心从“水立方”变身“冰立方”；研发预埋件焊接机器人，助力“华龙一号”建成投运。智能造桥机、高原零海拔屋等一大批重大科技成果加速应用，提升了“中国建造”的科技含量。

加深数字化转型，让“中国建造”智慧高效。当前，依托上万个在建项目、45万家上下游企业，中国建筑正积极布局研发建筑工业机器人、搭建建筑产业互联网，实施数字化升级和智能化改造，提升数字产业核心竞争力。

加快绿色发展，让“中国建造”更加清洁低碳。在广东深圳，中国建筑研发的全球首个“光储直柔”建筑——中建绿色产业园办公楼，能够将屋顶的光伏发电储存起来并实现柔性使用。运行一年来，节电超10万千瓦时、节约标准煤超33吨、减少碳排放超47%。近年来，中国建筑大力发展绿色设计、绿色建造、绿色建材、绿色运维等，打造覆盖全产业链的“绿色”竞争力。

抓创新、促转型、谋低碳，中国建筑在高质量发展之路上创造了良好业绩。在国内，高质量完成G20杭州峰会会场、大兴国际机场、北京冬奥场馆等重大工程。在海外，中国建筑业务遍及130多个国家和地区，相继建设了非洲第一高楼、马来西亚吉隆坡标志塔，擦亮了“中国建造”的金字招牌。

“今年是中国建筑组建40周年。我们将致力于成为价值创造力强、创新引领力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。”郑学选表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 06 版）

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