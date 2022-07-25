本报南昌7月24日电 （记者周欢）24日，“进博会走进江西”活动经贸合作推介会在南昌市举行。江西省有关部门准备了“一对一”个性化投资对接方案，编印了《江西省投资指南》《江西省重点产业招商册》等资料，围绕数字经济产业、装备制造、生物（中）医药、新能源、绿色食品等全省重点发展产业，推出了1118个重点招商引资项目。

据了解，7月23日开幕的“进博会走进江西”活动以“深化引进来 服务双循环”为主题，将持续至7月26日，主会场设在南昌市，活动由商务部和江西省人民政府联合主办，江西省商务厅和中国国际进口博览局共同承办，100多家企业在线上或线下参会。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 06 版）

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