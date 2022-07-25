首届北京城市更新论坛举办

本报电 近日，由中国建设银行等单位共同承办的首届北京城市更新论坛会议暨北京城市更新联盟启动仪式在北京首钢园区举行，启动仪式上发布了北京城市更新联盟倡议书，中国建设银行党委书记、董事长田国立代表首届联盟轮值主席单位发言，中建集团、中粮集团、首开集团、万科集团担任联盟首届轮值副主席单位。为展示北京城市更新工作成果，本届论坛会议表彰了16个北京城市更新“最佳实践”项目和18个北京城市更新“优秀案例”。分论坛嘉宾通过主题演讲、项目推介等形式，对与城市更新相关的文化传承、科技赋能等主题进行了探讨交流。

（吴秋余）

三只北交所主题基金获批注册

本报电 近日，景顺长城、泰康资管、中信建投基金等3家公司申报的北交所主题基金正式获批注册。新批设的3只主题基金与去年11月北交所开市前获批的8只北交所主题基金类似，是“两年定期开放”产品，在封闭期内投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%，单只募集限额5亿元，如顺利完成募集和建仓，预计至少将为北交所市场带来超10亿元的增量长期资金。“北交所基金”再次获批设立，将为进入常态化发行上市阶段的北交所带来更多“活水”。

（赵展慧）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 18 版）

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