新能源车整车能效开发试验室落户北京

本报电 国创西门子整车能效开发试验室日前在北京亦庄揭牌。该试验室由北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司与西门子工业软件（上海）有限公司联合建设，聚焦新能源车辆的整车能效开发，其建设标准、测试数据和结果均达到和符合该领域的全球最高专业标准。据了解，北京国家新能源汽车技术创新中心是汽车行业首个国家级技术创新中心，旨在建设国际一流的新能源智能汽车技术创新策源地，为区域和行业高质量发展提供战略支撑。

（赵永新）

长江经济带生态文明建设高层次专家研讨会召开

本报电 由中国科协主办、中国林学会承办的“中国科协长江经济带生态文明建设高层次专家研讨会”日前在京举行。会议的主题为“林业、草原、国家公园助力长江经济带生态文明建设”。与会专家结合工作实际，聚焦林业和草原高质量发展背景下长江经济带生态文明建设的总体思路、战略举措、发展模式、政策建议等重大课题，提出了一系列意见和建议，为推动长江经济带生态文明建设贡献智慧。

（蒋建科）

《数字城市网络安全评价指数白皮书》发布

本报电 日前，中国电子信息产业发展研究院、杭州安恒信息技术股份有限公司共同发布《数字城市网络安全评价指数白皮书（2022）》，首次提出“数字城市网络安全评价指标”概念及评价标准，将为数字城市发展评价指标体系的建立提供参考。据介绍，白皮书围绕数字城市网络安全管理保障、数字城市网络安全技术保障、数字城市网络安全运营保障三大方面形成数字城市网络安全评价指标体系，包含11个二级指标，48个有效性三级指标，涵盖数字城市网络安全顶层设计、管理机制、业务系统安全、监测预警与应急保障等多方面内容。

（雷远方）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 19 版）

(责编：牛镛、袁勃)