余 艳

7月初，“双抢”农忙即将开始，我再次来到湖南益阳谢林港镇谢林港村。

在一家农业合作社，我见到了衣着整齐、坐在操作间里的李进。他正在用手机查看即将收割的稻谷的生长情况。李进是这一带流转了2000亩田地的种粮大户。土壤墒情、农田小气候监测等24组智能化设施，在操作间里一应俱全。

李进向我介绍合作社的智能化设施。田间地头的传感器、摄像头，连着农业物联网、大数据中心和农机管理云平台，这三大平台可是指挥农忙的“大脑中枢”。李进流转的2000亩稻田被他细化成12个区块，在合作社的显示大屏和手机应用上，随时能查看田间土壤、农业气象等信息。

李进说：“去年的粮食平均亩产比往年增加100多公斤，创下村里历年最高纪录。今年，产量只会增不会减！”

我第一次见李进，是去年3月初，春种还没开始。我在清溪村驻村采访，得知李进在相邻的谢林港村种粮，动静挺大。照他父亲李昌立的话说：“胆大包天，敢流转2000亩地！”李进当时刚成立合作社，合作社里是清一色二三十岁的年轻人，农药用无人机打，看屏幕就能指挥田间劳作。

“什么互联网、大数据，飘在天上、浮在空中……”

“2000亩，集中全村的地、大家的饭碗啊！农忙时只看见机器、见不到几个人……”

李昌立觉得儿子不太像农民，村里种了一辈子田的老人也没少议论。

那天，李进进行无人机喷防，村里的老人纷纷来看。

风力等级、气温，都适宜；药水用量、喷洒速度调到最佳；调整喷头打开比例，打开地头地脚漏喷、重喷提醒。

一切调试妥当，按下按钮，无人机呼啸升空，精准作业。大家眼见为实，也开了眼界，这才放心地慢慢散去。

李进原本在镇上开货厢厂，生意很好。父亲突然病倒。他只好接下父亲的400亩田。

种上地，父亲的身体竟慢慢好了起来，再复查，已无大碍。在种地的过程中，李进渐渐悟出了些门道。父亲年迈，虽然身体好起来了，但也该让他颐养天年了。李进暗下决心，既然已经种上了田，要干就要干出名堂！他瞄准规模化种植，开始流转田地。

田地慢慢上了规模，李进组建起一支年轻的团队，开始了“规模化+智能化+融合化”的农业种植。

李进身边，来了不少从农校、商校刚毕业的大学生，他们决心要用新式方法种田。这个“新”，是能用机械的就不用手工；能用互联网、大数据的，就要加大投入，搞智能化。

李胜军，80后，修车技术一流，合作社农机操作员；李军，30出头，管财务精打细算，买智能农机才叫舍得；李庆，90后，农业科技信息，他门儿清……

从过去进城务工，到返乡种田；从解决温饱，到提升品质。李进团队中，不乏再创业的农民工、怀揣梦想的高校老师、农业技术的行家里手……他们带着技术下乡、心怀梦想归田，“农民”的身份内涵悄然发生变化。

“我们搞智能化农业，成本降了，产量升了。如今种粮，产供销都能在网上完成。坐在办公室，我们照样可以种田、卖粮！”

眼前的李进比去年更成熟，也更自信了。

这时，李进的父亲送凉茶来了，外加一个大西瓜。他笑着对我说：“今年，他们新买了全智能无人机，喷防一天能干500亩；马上的‘双抢’，大型收割机6台、运粮车4辆、秸秆打捆机2台、抓包机2台齐上阵，一天能收稻谷200亩。哪里是我们用镐锄镰犁能比的哟，比不了，比不了。”

“您还讲少了。合作社有温室大棚育秧，有烘干、除尘一条龙的智能化粮库。大棚育苗、田间管理、收割烘干，都实现了标准化管理。过去种地靠吃苦，现在种地看数据；原来农民‘靠天吃饭’，如今大数据说了算！”李进得意地讲着。

早稻收割即将“开镰”，在这新天地里，李进们正心怀梦想，憧憬着更美好的未来……

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 20 版）

(责编：王震、陈键)