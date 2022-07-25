本报福州7月24日电 （记者刘晓宇、施钰、郭雪岩、韩鑫、邹翔）18个分论坛聚焦数字领域前沿热点，30多场特色活动拓展交流内涵，百位院士专家、百位数字产业领军者参会演讲，千余家国内外企业现场参会参展，近2000名嘉宾深入开展数字技术和项目对接洽谈……7月24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市闭幕，成果丰硕。

开幕式当天，国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2021年）》显示，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，数字技术创新能力快速提升，人工智能、量子信息等一批新兴技术跻身世界第一梯队。

行走在第五届数字中国建设峰会展馆，“数字之笔”描绘出一幅幅现代化图景——

戴上VR（虚拟现实）眼镜，置身广西北部湾港自动化集装箱码头，无人车队在港口自如穿梭……中国交通建设集团的展台前，智慧港口自动化装卸工艺吸引不少观众前来体验。

一个瓶盖大小的黑匣子，可以对消防员救援行踪实时监测，也可以掌握建筑工地施工人员的准确位置——这项首次亮相的高科技产品，正是由武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室等研发的小型低功耗可穿戴导航与运动感知系统，可为佩戴者“一键护航”。

超20万平方米的实体展厅内，各省份代表与近500家展商纷纷亮相，现场展示数字科技新成果，全面呈现以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革的成效。

“闸机核验处人流量较大，请立即增派志愿者前往引导”“媒体工作间饮用水充足，暂不需要再次供水”……大屏上，展馆内各项志愿服务数据实时更新，一道道志愿服务保障指令从“福州市青年志愿服务数据指挥舱”发出。

这个曾在第四十四届世界遗产大会上投用的志愿服务管理系统，今年实现迭代升级——线上点单、服务评价、指挥调度“一盘棋”决策，精确到岗、定位到人，更高效也更环保。

精准服务、绿色办展。在智慧保电中心，天气情况、保电设备负载率、告警等信息直观展现，北斗定位装置为每个保电人员提示距离最近的风险点。“根据气温变化和场馆内人流量，调整保电强度，实现室内恒温又节能。”福州供电公司运检部负责人江南介绍。据测算，本届峰会首次采用了全环节数字孪生电网技术，并安排智能机器人巡检，场馆内从事保障工作的人数减少了50%。

如何把握信息时代新机遇，抢占未来发展制高点？峰会上，与会嘉宾畅谈数字中国建设的现在与未来。

当前，数字经济正转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，中国信息通信研究院院长余晓晖表示，产业数字化已成为数字经济主战场，数字化转型的发展方向正从效率变革向价值变革、从企业内向产业链价值链转变。

科技创新为数字化发展赋能。“数字技术与实体经济的融合将越来越紧密、越来越深入。”华为轮值董事长胡厚崑认为，应全力升级面向行业的数字基础设施，并协同发展应用软件和基础软件，打造强大的软件生态。

人才培养为数字化转型聚力。中国科学院院士、中国计算机学会理事长梅宏说，大力推进各行各业的数字化转型，应当打造适应于数字化转型需求的数字化人才培养体系，为未来数十年的转型阶段储备合格人才。

从夯基垒台到积厚成势、从发展起步到不断壮大，数字中国建设不断迈出坚定步伐。国家互联网信息办公室副主任曹淑敏表示，要继续加强数字中国建设整体布局，持续从数字技术创新、数字基础设施、数字经济、数字政府、数字国际合作等方面推进数字中国建设。

创新驱动新变革，数字引领新格局。在数字化发展浪潮中把握新机遇、应对新挑战、塑造新优势，数字中国建设未来可期、大有可为。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 04 版）

(责编：王震、陈键)