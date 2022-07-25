仲 音

巴基斯坦卡洛特水电站全面投入商业运营，津巴布韦新议会大厦竣工并通过验收，白俄罗斯商品正式通过中国电商平台“白俄罗斯国家馆”账号进行销售……近期，尽管面临疫情延宕、地缘政治等影响，“一带一路”合作在共建中不断取得积极进展。

岁月为证。2013年9月和10月，习近平主席西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚，先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。从理念转化为行动，从愿景转变为现实，从谋篇布局的“大写意”到精谨细腻的“工笔画”，共建“一带一路”从一颗梦想的种子成长为枝繁叶茂的大树。习近平主席指出：“从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建‘一带一路’为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。”

提出“聚焦政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”，要求“推动共建‘一带一路’向高质量发展转变”，强调“努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性”……习近平主席为共建“一带一路”精准把脉定向。在希腊比雷埃夫斯港看“中欧陆海快线”班列整装待发，在河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂车间详细了解生产情况，在乌兹别克斯坦出席“安格连—帕普”铁路隧道通车视频连线活动……许多“一带一路”项目留下习近平主席的出访和考察足迹。今天，共建“一带一路”朋友圈越来越大，国际影响力、合作吸引力持续释放。

共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。在“一带一路”倡议下，东非有了高速公路，马尔代夫有了跨海大桥，内陆国哈萨克斯坦拥有“出海口”的梦想变为现实。得益于共建“一带一路”，种植中国杂交水稻的非洲农民喜获丰收，智利车厘子、秘鲁青提“飞入”中国寻常百姓家，世界更多地方的人们喝上了干净的水、用上了安全的电、乘上了现代交通工具。随着“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，一大批合作项目落地生根，沿线国家和地区人民的生活发生了巨大改变。

共建“一带一路”，不仅为世界各国发展提供了新机遇，也为中国开放发展开辟了新天地。通过共建“一带一路”，提高了国内各区域开放水平，拓展了对外开放领域，推动了制度型开放，构建了广泛的朋友圈，探索了促进共同发展的新路子，实现了同共建国家互利共赢。2013年至2021年，中国与“一带一路”沿线国家年度贸易额从1.04万亿美元扩大至1.8万亿美元，增长了73%。面向未来，“一带一路”这条发展带、幸福路，必将进一步为中国发展拓展更广阔空间。

如今，“一带一路”倡议核心理念已被写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等国际组织重要文件。倡导秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，把中国发展同沿线国家和世界其他国家发展结合起来，把中国梦同沿线国家和世界其他国家人民的梦想结合起来，“一带一路”已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，成为团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。

未来学家奈斯比特夫妇在《世界新趋势》一书中，就“一带一路”发出这样的感叹：“历史上从来没有谁尝试通过一系列政策的实施，在经济领域将那么多国家和大洲连接起来。”顺应时代潮流、应对发展挑战、增进民众福祉，推动共建“一带一路”高质量发展，向着高标准、可持续、惠民生目标迈进，必将绘就合作共赢的新画卷，汇聚起构建人类命运共同体的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 04 版）

(责编：王震、陈键)