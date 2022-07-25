原标题：以“鑫”育“新”，上海农商银行“鑫动能”点燃科创金融强引擎

盛夏时节的浦江之滨，自主创新的热潮再度涌动。

随着“硬科技”逐步成为引领经济高质量发展的核心动力，持续完善科创企业金融服务体系，正在成为上海金融业加快经营转型、实现高质量发展的新赛道。

针对科创企业在融资和成长过程中普遍面临的痛点，上海农商银行不断加大信贷政策向科技金融的倾斜力度，同时通过覆盖科创企业全生命周期的产品和服务“相伴成长”，以源源不断的金融动能助推科创“新星”振翅高飞。

全程赋能“一路相伴”

自主创新是我国科技发展的战略基点。作为化工领域的高新技术企业，上海 BLJ 化工股份有限公司（以下简称“BLJ化工”）高度重视产品研发和工艺技术提升，经过多年发展，已先后在全国建立5个生产基地，产品不但畅销国内，还远销东南亚、欧美等多个国家和地区。

“上海农商银行‘鑫动能’培育计划如雨后甘霖，不仅能够给予企业信贷、结算、跨境服务，还能为我们提供发债、并购贷款、并购基金等融资服务，提供券商、律所等资源支持。”谈及企业的“科创史”，BLJ化工负责人对上海农商银行在企业各个发展时期给予的“精准滴灌”记忆犹新。

2004年，尚处于初创发展期的BLJ化工注册资金少，销售收入较低，企业发展一度遭受到较大的限制。

如何打破传统信贷思维，为陷入困境中的科创企业及时“输血”？

“我行在国家‘扶持小微企业发展’的政策引导下，综合评估企业的资金需求，为其发放首笔150万元贷款。”上海农商银行相关负责人表示，在注意到企业的需求和潜力后，该行决定先行先试，及时助力BLJ化工打下成长发展的第一块基石。此后，随着企业不断壮大，该行为企业提供的信用贷款额度和金融服务范围也逐级递升。在企业根据环保要求进行内部优化治理的关键时刻，上海农商银行再度伸出援手，主动跟进企业处理进展、尽调企业厂房整改资金缺口，助力企业渡过难关。

2020年，BLJ化工进入上市冲刺期，上海农商银行再度根据企业项目建设，生产经营、销售、结算等情况，及时为企业提供逾6亿元综合授信。而这笔授信支持，也再次助力BLJ化工成功迈上又一个发展新台阶。

回望十余年的银企合作，BLJ 化工的成长史、上市路也是上海农商银行全周期、全方位陪伴优质科创企业发展脱变的一个缩影。为进一步加大科创企业培育力度，该行于2021年升级推出“鑫动能”2.0 服务方案，进一步聚焦“专精特新”中小科创企业，为其提供全生命周期、全价值链的综合金融服务。

据了解，截至 2021 年末，“鑫动能”培育企业达 530 家，授信总额超 450 亿元，成功培育上市企业 16 家，56 家重点培育企业进入辅导备案阶段。

“以星定贷”破除藩篱

生气勃勃的科创园区，历来是培植科创企业成长的沃土。在上海漕河泾新兴技术开发区内，金融活水汩汩流入，持续滋润着科创“新星”的成长。

作为园区2021年度“潜力之星”，RKHB科技（上海）有限公司（以下简称“RKHB科技”）专业从事回收利用固废资源进行再生产，拥有二氧化碳矿化技术及 4 项发明公布专利。从初创期到成长期，这家新型绿色负碳企业也亲历了上海农商银行对科创“新星”的高质量金融供给。

2019年，回国创业的公司核心团队遭遇了发展初期的“至暗时刻”——资金链吃紧。原来，彼时的RKHB科技正处于无担保物、资本到位比率不高、项目周期回款周期较长的困境之中，企业发展一度停滞不前。

危难时刻，如何借助科学评估向优质科创企业伸出金融援手？

“在公司经营的关键时期，我行深入调研企业的核心科研技术，根据团队的科研能力、企业发展潜力、主营产品潜力进行综合评估，突出有别于市场同类产品的属性甄别，通过‘以星定贷’的原则，及时提供了150万元的流动资金支持。”上海农商银行相关负责人表示，该行以与临港集团建立科创金融战略合作为契机，通过与企业的密切沟通化解了RKHB科技的流动性困境，并持续为该企业提供全方位、多层级、普惠性的综合金融服务。

获得资金支持后，RKHB科技与国内大型钢铁工业基地的合作项目成功推进，公司多个海外项目也得以顺利开展。相关企业负责人连连感叹，“‘临港园区科创贷’的‘雪中送炭’有效解决了园区初创企业的融资痛点，也为公司CCUS技术的商业化、规模化按下了‘快进键’。”

政银合作“并指成拳”

“十四五”时期，上海将聚力建设具有全球影响力的科技创新中心。为进一步激发科创企业的创新动力和活力，科创金融服务领域的政银合作亦不断提速。

作为上海市推出“科创助力贷”的银行，上海农商银行积极与上海市科技创业中心（以下简称“市创中心”）、上海市大学生科技创业基金会（以下简称“创业基金会”）签订三方协议，合力扶持更多科技型小微企业加速成长。

“‘科创助力贷’具有利率低、无需担保费、信贷额度最高可达 300 万元等特点。”上海农商银行相关负责人介绍，得益于该产品推出前期的充分商讨和市场调研，“科创助力贷”正式启动不到3个工作日，上海 KX 软件有限公司与上海 SN 制冷电气设备工程有限公司就通过了该行的审批。而市创中心和创业基金会也仅用3个工作日就为上述两家企业出具了首份“01”号推荐函。

“得到这笔贷款后，我们可以进一步完善基础设施，提升企业市场竞争力。” 有了银行资金的“力挺”，相关负责人直言对企业今后的发展充满期待。

从初期的“慧眼识珠”，到为企业的成长“供氧输血”，再到助力企业上市腾飞……上海农商银行对科创企业从始至今的全心陪伴，是该行“线下更下、科创更前、科技更全”的探索，也是其构建多层次科创金融生态圈的实践历程。

上海农商银行表示，下一步将继续坚定“陪伴”理念，深挖各方资源，为更多具有成长潜力的优秀企业提供全方位、全生命周期的综合金融服务，助力将上海“打造自主创新新高地”的宏伟“愿景图”变为美好“实景图”。

(责编：董童、李源)