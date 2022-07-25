第五届数字中国建设峰会主论坛精彩观点集萃
胡厚崑：赋能千行百业数字化
2022年07月25日14:08 | 来源：福州日报社数字报
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原标题：创新驱动新变革 数字引领新格局
数字中国发展的下一波浪潮，是千行百业的数字化，数字技术与实体经济的融合将越来越紧密、越来越深入。如何推进千行百业的数字化？基于华为与客户的探索和实践，我总结了三点发展建议：
一是升级面向行业的数字基础设施。千行百业的数字化，需要联接物和机器，这样才能获取大量的数据。为了使数据采得到、流得通，我们需要升级联接基础设施，以适应联接对象从人扩展到物的变化。为了使数据算得好、算得快，我们还要升级计算基础设施。
二是发展行业软件。当前，基础工业软件底子薄，行业数字化转型更带来了如在线协同设计、数字孪生等新要求。这对行业软件的发展是挑战，更是机会，关键在于协同发展应用软件和基础软件。在应用软件方面，可以充分利用云计算的优势发展行业软件云，以加快软件迭代和应用成熟。
三是培育数字人才。目前，我国数字化人才缺口已超过1100万，随着数字化加速，人才需求缺口还会持续扩大，特别是专业化人才及跨界复合型人才。
华为与全球2000多所高校合作建立了ICT学院。在中国，我们通过“智能基座”项目，推动鲲鹏、昇腾等技术融入教学，从源头培养自主技术人才。未来3年，我们会进一步通过产教融合、协同育人等方式，培养300万名新型计算人才，助力产业持续创新发展。（作者为华为轮值董事长）
(责编：董童、李源)
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