7月24日，由中国电信联合信通院、华为、中国软件、软通动力和用友集团共同举办的“共铸国云 智领未来”——2022云生态大会·合作论坛在福州顺利召开。

会上，天翼云科技有限公司总经理胡志强出席大会并发表主题演讲，围绕天翼云近年来在“云服务”的具体事实践和行业市场需求、国家国际的风向，探讨数字中国建设提速之道。同时，天翼云现场还与合作伙伴就如何通过生态共建推动先进技术融合创新展开探讨，携手发力国家新型基础设施建设，并向来自渠道、应用、服务生态方向的合作伙伴进行授牌，与供应链合作伙伴进行云签约仪式，未来将共推云计算行业科技创新，推动云生态高质量可持续发展。

胡志强表示，未来的云服务市场和数字技术竞争，掌握核心技术的自主权，打造成熟完备的底层生态是关键。天翼云始终深耕技术领域，坚持以创新为引领，以数字化、智能化为导向，进行产品服务体系的布局和建设，目前已成功研发出了包括CTyunOS操作系统、TeleDB数据库两大基础软件，信创专属云、信创私有云、信创电脑三大平台型产品和云原生套件、SaaS能力开放平台两大应用服务产品， 完成了底层生态体系的搭建。天翼云一直在用实际行动，更新云服务解决方案的答案，形成了具有自主可控、安全可信、普惠服务、云融数智、绿色低碳、生态开放六大鲜明特色的核心功能，为传统产业转型升级赋能。截至2021年底，天翼云商用客户数量突破200万，覆盖政府、金融、工业制造、医疗、教育等重点行业，涵盖餐饮、酒店、药店、零售等中小企业。

胡志强提出，面向未来，天翼云也将始终坚持对内深化科技创新，夯实提升六大核心功能的能力和效率，对外加快合作广度深度，加强资源整合，与更多的生态伙伴携手并进，共建云生态繁荣发展的全新局面，赋能国家数字基建，加速推动数字经济高速高质量发展。

(责编：董童、李源)