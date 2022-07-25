2021年度国家信息消费示范城市建设成效评估公布：上海、郑州等获评“优秀”
人民网北京7月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2021年度国家信息消费示范城市建设成效评估结果于近日公布。其中，上海市、江苏省无锡市、浙江省杭州市、河南省郑州市、北京市、江苏省南京市、贵州省贵阳市、浙江省宁波市、浙江省温州市、云南省昆明市年度评估结果为优秀。
据了解，为扎实推进信息消费示范城市建设工作，2018年以来，工业和信息化部认定了33个信息消费示范城市。根据《信息消费示范城市建设管理办法（试行）》有关要求，组织对2019年和2020年认定的26个信息消费示范城市开展了2021年度建设成效评估工作。经评审，26个信息消费示范城市全部通过2021年度国家信息消费示范城市建设成效评估。
工业和信息化部表示，2021年，信息消费示范城市深入贯彻新发展理念，结合产业基础和资源禀赋，将扩大升级信息消费作为统筹疫情防控和经济社会发展、扩内需保供应、促进消费持续恢复的重要举措，在政策体系完善、基础设施升级、供给水平提升、新业态新模式培育、信息消费覆盖面拓展等方面发挥了良好示范效应。
工业和信息化部指出，示范城市建设是信息消费高质量发展的重要内容，将建立健全长效评估和动态管理工作机制，鼓励有条件地方组织开展示范城市建设现场经验交流活动，不断加大对信息消费示范城市建设支持和经验推广力度。
同时，示范城市要高度重视扩大升级信息消费各项工作，多措并举推动各项政策措施落到实处，不断推动信息基础设施演进升级，加快提升产业供给能力，培育壮大信息消费新技术新模式，加大培育和支持试点示范项目力度，推进信息消费体验中心建设与改造升级，扩大信息消费影响力和覆盖范围，优化信息消费安全环境，切实满足人民群众获得感、幸福感、安全感，全力以赴助推经济社会高质量发展。
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