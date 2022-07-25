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第二届中国国际消费品博览会开幕

2022年07月25日23:20 | 来源：新华网
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　　新华社海口7月25日电（记者潘洁、吴茂辉）第二届中国国际消费品博览会25日在海南海口开幕。本届消博会以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题，彰显在复杂国内外形势下，中国同各方加强经贸合作、共享发展机遇的开放姿态。

　　作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会展览总面积10万平方米，其中国际展区8万平方米，吸引来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。法国担任本届消博会的主宾国。

　　消博会的举办不仅为各国企业共享中国市场提供机遇，也为中国产品拓展国际市场提供了重要通道。据介绍，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都参加了本届消博会，参展品牌超过1200个。本届消博会新设国货精品馆5000平方米，汇集中华老字号品牌和科技、绿色家电、文创、生物医药等消费精品，以推动中国优质产品更好走向世界。

　　“我们将持续办好消博会，回应企业诉求，打通政策堵点，发挥海南自贸港政策的叠加效应，实现国内外企业的双赢和多赢，为加快中国特色自贸港建设、推动世界经济复苏作出新的努力。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文说。

(责编：袁勃、牛镛)

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