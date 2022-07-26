本报记者 徐佩玉

七月二十五日，观众进入消博会展馆。

新华社记者 郭 程摄

7月25日，2022年中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南省海口市海南国际会展中心开幕。本届消博会以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题，为期6天。

规模更大，“玩法”更丰富

今年，不少第二次参展的企业感叹：“第二届消博会展区面积更大了，参展商更多了，更热闹了！”

本届消博会展览总面积10万平方米，比首届增加了2万平方米，是亚太地区中规模最大的精品展。其中，国际展区8万平方米，占参展面积80%，共有来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。国内展区2万平方米，包括省（区、市）展区1.5万平方米，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均参展参会，参展品牌超过1200个。新设国货精品馆5000平方米，为国内消费精品提供单独展示的平台。

除了规模扩大，本届消博会的“玩法”也更加丰富。今年，富德集团与三丽鸥联手将“三亚Hello Kitty度假区”搬到了消博会现场：400平方米的超大型乐园体验展台，5.6米高的三丽鸥主题摩天轮和6米高的室内过山车，让观众沉浸式感受品牌魅力。

作为全球消费精品展示交易平台，本届消博会上预计将有200多个品牌发布600多个全新产品，还将以线上线下形式举办100余场各类论坛活动。同时，支持参展商、采购商、各交易团、消博会合作单位等举办采购对接、签约仪式等活动。

精彩展品令人大饱眼福

本届消博会覆盖服务消费、时尚生活、食品保健品等多个领域，消费精品之多令人大饱眼福。

在高端食品保健品展区，日本护肤及健康食品品牌芳珂带来了综合营养包、机能性表示食品、健康辅助食品、维生素矿物质系列等四大系列共60余款产品，全面展示其在均衡营养、体重管理、口服美容、睡眠呵护等领域的新成果。

“老朋友”凯沃国际携劳斯莱斯库里南、兰博基尼Urus等6辆新款零关税车亮相本届消博会，免税额度从20万元至数百万元不等。

在服务消费展区+旅居生活展区，傲胜带来了能按摩的电竞椅，在保持人体工学设计的基础上，搭载了傲胜招牌专利“V手按摩”技术，能够模拟真人按摩师提、拉、抓、捏的专业按摩手法，吸引不少观众现场体验。

最大输出630匹马力，峰值扭矩达到730牛顿米，百公里加速在2.9秒以内，最高车速超过325公里/小时……玛莎拉蒂超级跑车MC20亮相时尚生活展区，成为全场焦点。

还有去年的明星展品——51.71克拉、价值1.88亿元人民币的钻石项链“时光之眼”，今年再度亮相，依然是“必打卡”的展品之一。

本届消博会上，各家企业将最新产品、当家精品悉数展出，依托消博会平台和海南自贸港政策优势，落地海南、辐射全国消费市场。

溢出效应持续扩大

作为我国首个以消费精品为主题的国家级展会，也是亚太地区规模最大的消费精品展，消博会的溢出效应持续扩大。

戴比尔斯永恒印记在海南注册设立营销分公司，荷仕兰（中国）乳业有限公司在海口市江东新区注册成立荷仕兰（海南）乳业有限公司……首届消博会后，共有30余家国际知名品牌和头部企业落地海南自贸港。

在首届消博会溢出效应带动下，2021年海南离岛免税销售持续保持快速增长态势，全年离岛免税销售额突破600亿元。

本届消博会刚刚拉开帷幕，就有不少企业决定落地海南。

7月25日，路威酩轩集团在本届消博会上签署合作备忘录，正式宣告路威酩轩香水化妆品中国区旅游零售供应链中心落地海口综合保税区。

此次落地海南，路威酩轩集团将在海口综合保税区建设自营保税仓库，进一步优化产品从境外至海南“端到端”物流方案，提升整体供应链效率，“零距离”服务日益增长的海南免税市场，同时立足海南辐射中国旅游零售市场，为中国消费者带来更加多元、更个性化的产品和服务。

装扮一新的海南国际会展中心，热情迎接四海宾朋。消博会作为今年以来中国四大展会中首场线下举办的展会，消博会的成功开幕向国际社会传递了中国开放不止步的积极信号。

“对于傲胜而言，中国市场十分重要。海南自贸港拥有完善的税收优惠政策，能够为企业提供优质的营商环境。我们正计划充分利用RCEP和海南自贸港的开放红利，深化傲胜在华贸易合作。目前，傲胜在中国的一二线城市已经开设了超过180家门店，未来计划发力开拓三四线城市中的高端商场。”傲胜有关负责人说。

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