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打好“组合拳”，助力稳外贸（开放谈）

张建平
2022年07月26日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年上半年，中国外贸为宏观经济复苏作出重要贡献。

　　“组合拳”政策和内在驱动促使外贸进出口规模创历史新高。从大环境看，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有发生变化，中国经济增长的前景依然广阔，为外贸发展提供了良好的环境支撑。从政策支持方面看，国家发布了出口退税、减税降费、普惠金融、社保政策支持等一系列组合拳政策，稳住外贸市场主体的信心。当前，中国外贸自3、4月国内供应链受创以来已稳步进入复苏轨道，外贸结构持续优化，外贸平台逐渐扩展，新业态不断成长发力相互交织，共同助推中国外贸保持高增长态势。

　　二季度以来，中国进出口增速呈逐月回升态势。这绝不是偶然现象，背后有内外部、不同行业的综合促进动力支撑，体现出中国外贸的强大韧性。

　　今年上半年，一般贸易竞争力与加工贸易附加值双双上升。通过自主创新，中国一般贸易龙头领军企业在全球影响力越来越大，竞争力不断提升，加工贸易企业充分利用自贸试验区、自贸试验港发展高附加值业务，凭借技术条件实现了贸易额增长。

　　跨境电商、海外仓、市场采购贸易、高附加值保税物流等外贸新业态发展迅速，尤其在新冠肺炎疫情影响下，以高物流效率规避贸易不便利的条件，成为贸易额持续增长的重要驱动力。与此同时，相关部门纷纷表示将加大政策支持力度，在加快海外仓建设、优化退换货通关流程、加强知识产权保护等方面出台更多举措。

　　下半年，中国外贸发展仍面临很大挑战。当前，全球复杂严峻的政治经济环境、需求放缓、能源危机和粮食危机等外部因素给全球市场带来冲击，对中国经济和外贸提出了新挑战。但考虑到上半年中国外贸的逆势增长为全年奠定了坚实基础，随着外贸市场多元化发展，利用自贸协定充分拓展外贸空间，全年整体趋势仍然值得期待。

　　接下来，各行业企业仍要密切跟踪市场变化，分享信息、加强服务、对接服务，鼓励外贸企业用好自贸试验区、自贸试验港、自由贸易协定等丰富的平台降低贸易成本、提高竞争力。

　　从微观层面看，应通过大力促进外贸新业态、新模式发展来支持稳外贸，带动对外贸易额增长。对于目前国际市场需求比较强劲的行业，例如新能源汽车、电子信息产品、太阳能和风能产品及装备、部分劳动密集型产品行业等，应加大对重点外贸企业的支持与服务。此外，还应通过信息服务、知识产权等新增长点，充分发挥中国高技术产业出口竞争力优势，发展服务贸易，为稳外贸作出更大贡献。

　　从宏观层面看，建设全国统一大市场将为中国外贸发展带来新机遇。既可培育参与国际竞争合作新优势，增强中国在全球产业链供应链创新链中的影响力，又可有效畅通国内国际双循环，推动形成全球要素资源引力场，有效利用全球要素和市场资源，将使国内市场与国际市场更好联通，助力稳外贸。

　　（作者为商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任）

(责编：牛镛、袁勃)

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