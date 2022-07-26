本报北京7月25日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组于7月25日10时03分成功开启问天实验舱舱门，顺利进入问天实验舱。这是中国航天员首次在轨进入科学实验舱。后续，将按计划开展组合体姿态融合控制、小机械臂爬行和大小臂组合测试等在轨工作，并利用问天舱气闸舱和小机械臂进行航天员出舱活动。

另据中国载人航天工程办公室消息，问天实验舱入轨后，顺利完成状态设置，于北京时间7月25日3时13分，成功对接于天和核心舱前向端口，整个交会对接过程历时约13小时。这是我国两个20吨级航天器首次在轨实现交会对接，也是空间站有航天员在轨驻留期间首次进行空间交会对接。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 01 版）

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