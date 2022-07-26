本报北京7月25日电 （记者齐志明）上半年，全国供销合作社系统销售总额为29417.1亿元，同比增长19.1%。

据介绍，上半年全系统农资销售额5568.9亿元，其中，肥料、农药销售额分别为4565.6亿元、398.4亿元，同比分别增长33%、15.7%，供销合作社系统农资保供稳价作用持续彰显。农产品销售快速增长，上半年供销合作社系统农产品销售额12679.9亿元，同比增长25.3%，其中，粮油类、生鲜农产品类销售额同比增长28.7%、31%。日用消费品经营持续向好，上半年供销合作社系统日用消费品销售额同比增长7.8%。电子商务等业务继续保持较好发展态势，上半年供销合作社系统电子商务销售额、农产品电子商务销售额同比分别增长26.8%、35.3%。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 04 版）

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