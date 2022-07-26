据新华社海口7月25日电 第二届中国国际消费品博览会25日在海南海口开幕。全国政协副主席梁振英出席开幕式并发表主旨演讲。

梁振英表示，中国消费规模不断扩大、消费结构持续升级的总体态势没有改变，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，我们对中国经济发展前景充满信心。

梁振英指出，第二届消博会以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题，顺应了以开放促发展的历史大势，契合了各国开放合作的愿望和呼声。中国持续发展和扩大开放，将继续为世界经济发展注入强大动力，欢迎各国投资者来华投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 06 版）

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