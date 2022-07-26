本报广州7月25日电 （记者罗艾桦）为丰富群众的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”，广州市政府办公厅近日印发《广州市农业农村现代化“十四五”规划》（以下简称《规划》），明确提出广州将打造11个重点产业，其中“穗”字种业、绿色蔬菜、优新水果、精品花卉、生态畜禽、现代渔业、休闲农业要形成7个百亿级产业集群。

为此，广州将集中优势资源和力量建设农业科技平台、产业融合发展平台、粤港澳大湾区“菜篮子”平台、数据信息平台、乡村建设平台和改革试验平台等6个平台，作为推动全市农业农村现代化发展的核心引擎。《规划》还提出，到2025年，以增城区、从化区丝苗米产业园和黄埔区现代种业（农作物）产业园为引领，分片在增城区打造增城丝苗米主产区，在从化区打造丝苗米、番薯、花生生产加工区，在南沙区打造粮油加工贸易区，在花都区、白云区北部打造丝苗米、甜玉米生产加工区，在黄埔区、天河区打造粮油科技支撑区。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 06 版）

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