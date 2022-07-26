人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

浙江义乌开展精准化多样化经常性科普活动

推广现代科技  服务生产生活

2022年07月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报杭州7月25日电　（记者窦皓）“多亏了高科技农业技术，我们不仅干活效率提高了，更增加了致富的信心。”浙江省义乌市飞扬农机服务合作社标准农田里，廿三里街道华溪村村民虞东红高兴地说，在科技特派员的帮助下，当地推广应用现代农业科技，收成不断提高，生活更有奔头。

　　这是义乌推进全国科普示范市创建工作的一个缩影。近年来，义乌制定出台《义乌市科技志愿服务嘉许激励办法》，全力打造高质量科普服务体系。作为创建牵头组织单位，义乌市科协积极组织开展“一学会一品牌”活动，在下属学会、研究会等单位培育推出“互联互通，共同富裕”“崇尚科学，传播文化”等17个具有辨识度的“党建+科普”常态化长效性品牌。

　　据了解，义乌开展精准化多样化经常性科普活动，把全国科普示范市创建工作融入高质量发展进程中，全力推进“浙江院士之家”、博士创新站等“一家三站”融合聚才大平台建设；此外，还利用新时代文明实践中心等平台，面向公众开展多样化的科普活动。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月26日 06 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
煤炭增产保供不松懈 确保峰度夏期间电力安全稳定供应
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）眼下，我国正处于迎峰度夏能源保供重要阶段。中国电力企业联合会发布的最新数据显示，今年上半年，全国全社会用电量4.1万亿千瓦时，同比增长2.9%，预计迎峰度夏期间全国电力供需总体紧平衡。…
“双碳”引路 向绿而行——第二届现代能源产业发展大会侧记
　　第二届现代能源产业发展大会。主办方供图 盛夏包头，处处涌动着绿色的生机。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部