本报杭州7月25日电 （记者窦皓）“多亏了高科技农业技术，我们不仅干活效率提高了，更增加了致富的信心。”浙江省义乌市飞扬农机服务合作社标准农田里，廿三里街道华溪村村民虞东红高兴地说，在科技特派员的帮助下，当地推广应用现代农业科技，收成不断提高，生活更有奔头。

这是义乌推进全国科普示范市创建工作的一个缩影。近年来，义乌制定出台《义乌市科技志愿服务嘉许激励办法》，全力打造高质量科普服务体系。作为创建牵头组织单位，义乌市科协积极组织开展“一学会一品牌”活动，在下属学会、研究会等单位培育推出“互联互通，共同富裕”“崇尚科学，传播文化”等17个具有辨识度的“党建+科普”常态化长效性品牌。

据了解，义乌开展精准化多样化经常性科普活动，把全国科普示范市创建工作融入高质量发展进程中，全力推进“浙江院士之家”、博士创新站等“一家三站”融合聚才大平台建设；此外，还利用新时代文明实践中心等平台，面向公众开展多样化的科普活动。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 06 版）

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