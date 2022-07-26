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进一步挖掘消费潜力（点睛）

安铁成
2022年07月26日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年上半年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，汽车行业供需两端均面临挑战。在一系列促进消费、稳定增长政策推动下，行业各方面通力协作，6月以来产业链供应链已全面恢复，汽车产销呈现明显恢复性增长。

　　新能源汽车产销同比均增长120%、乘用车产销高于上年同期、中国品牌乘用车市场占有率大幅提高、汽车出口保持较快增长……汽车行业交出了一份亮眼的半年报。

　　研判近期趋势，未来可从以下三方面进一步挖掘新能源汽车消费潜力。

　　一是围绕薄弱领域找准政策发力点。目前商用车整体电动化率较低，应基于应用场景、车型特点实施差异化政策，继续推进新能源商用车消费。

　　二是围绕消费人群变化趋势找发力点。随着生活水平的提高，购车人群呈现年轻化趋势，年轻一代开始更多关注和接受自主品牌，高颜值、个性化、科技感成为选车购车的关键因素。新能源汽车作为电动化、网联化、智能化技术融合的重要载体，越来越多地进入年轻消费者视野。因此，应创新更多可靠、智能、贴近年轻人消费需求的产品，促进新能源汽车消费。

　　三是围绕农村消费提质升级找发力点。从推广条件来看，我国部分农村地区消费者前期已培养出低速电动车的使用习惯，并拥有充电设施建设的场地便利条件。目前部分微型纯电汽车的产品在农村市场接受度明显提升，但受消费环境不优、流通渠道不畅等因素影响，农村地区新能源汽车消费潜力仍有待进一步释放。新能源汽车下乡活动持续开展，有利于加快扩大新能源汽车在农村地区使用规模。

　　展望未来，汽车产业应坚持将新能源汽车扩内需作为战略基点，充分发挥我国市场规模优势，释放消费潜力，带动经济持续增长。

　　（作者为中国汽车技术研究中心有限公司董事长，本报记者王政采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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