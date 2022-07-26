本报沈阳7月25日电 （记者胡婧怡）辽宁日前印发《辽宁省优化营商环境推动改革创新实施方案》，提出40项改革创新任务，重点围绕准入、准营、运营、退出等企业全生命周期的关键环节，深化“放管服”改革，打造办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居的营商环境。

《方案》明确健全市场准入和退出机制、促进企业跨区域经营、持续提升投资和建设便利度等7个方面重点任务。《方案》还提出，推动“双随机、一公开”监管和信用监管深度融合，完善按风险分级分类管理模式；建立常态化政企沟通机制，全面实行惠企政策“免申即享”“网上申报”；构建营商环境投诉处理机制，健全“受理、转办、办理、督办、反馈、回访、监督、评价”的闭环式营商环境诉求办理机制和管理模式。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）

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