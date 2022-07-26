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“没想到能拿到利率这么低的贷款。”北京中科博联科技有限公司财务总监宋良军提到从招商银行获得的300万元贷款时难掩兴奋。中科博联于2021年7月入选国家级专精特新“小巨人”企业，最近公司需要对电子系统进行改造升级，急需资金。招商银行向宋良军推荐了针对高成长型企业的专项贷款——“创业担保贷”，利率不超过2.3%，缓解了其融资压力。近年来，招商银行不断创新，通过提供全方位一体化服务，助力“专精特新”企业做优做强。

全方位整合 一体化服务

对很多“专精特新”企业而言，解决融资难、融资贵只是第一步，更重要的是如何优化企业的资产负债表，以此提升企业竞争力。针对企业的需求，去年招商银行在投商行一体化的基础上，提出“投商私科”一体化服务的理念，即把招商银行在投行、商行、私行、科技及研究服务等分散的优势整合起来，以客户为中心，为其提供一体化、全方位服务。从去年开始，在北京分行、宁波分行等8家一级分行和8家二级分行试点。

宁波韵升磁体元件有限公司是一家生产高端稀土永磁材料的高科技企业，也是一家典型的“专精特新”企业。2021年，招商银行宁波分行了解到韵升公司有财务数字化转型需求，便立即组建专门的项目小组，为企业提供了“跨银行现金管理平台+银企直连+系统对接”的资金管理方案。

根据企业经营模式和用款需求，招商银行宁波分行为韵升公司提供定制化服务，首先为韵升公司提供了2亿元的授信额度支持，同时结合企业上下游供应链业务特点，通过闪电议付、承贴通等线上化产品，进一步降低了企业融资成本。在外币业务上，由于韵升公司主营业务以出口为主，招商银行提出“本外币一体化+汇率避险全面化+资本便利化”综合方案，有效解决了市场汇率波动带来的问题。

多维服务 多元赋能

3月7日，“专精特新”企业北京格灵深瞳信息技术公司在科创板成功上市。招商银行北京分行正是按照“投商私科”一体化思路，发挥证券公司、基金公司的牌照优势，与专业券商共同为其解决上市过程中的各类问题，并为其开立上市募集资金账户，推动其完成快速上市。

依托“专精特新”投行化综合服务方案，招商银行还围绕拟上市“专精特新”企业的股权结构调整、并购、投融资以及上市企业的分拆、再融资场景，为企业提供股权激励、搭拆红筹及投融资等综合服务。

招商银行推出“投商私科”一体化服务，对员工提出了更高要求，需要员工拥有跨部门的业务理解和协同能力。

宁波海尔施基因科技股份有限公司是一家专业从事核酸检测产品研发、生产、销售的高科技企业。针对其需求，招商银行提出“跨银行现金管理平台+财务系统+费控系统”综合服务方案，将其业务系统、差旅系统与银行系统彻底打通，实现了支付自动化、凭证自动化和对账自动化。

针对企业每月算薪、报税、发薪等工作需在不同平台和银行间切换的繁琐，招商银行推出“薪福通”系统，提供解决“人+财+事”的一站式数字服务；针对企业不同成长阶段的不同需求，招商银行为企业提供跨银行现金管理平台、员工股权激励系统、差旅系统等等。

随着员工队伍逐步成熟，工作机制不断完善，招商银行“投商私科”一体化服务正实现长板互补、商机互促。“只要转变思路，真正从客户角度出发，就能为客户的持续发展赋能，从而实现我们的价值。”招商银行客户经理林红对未来充满信心。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）

(责编：牛镛、袁勃)