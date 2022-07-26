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第四届西洽会在重庆举行

签约投资额2468.7亿元

2022年07月26日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆7月25日电　（记者刘新吾）7月21日至24日，第四届中国西部国际投资贸易洽谈会暨2022陆海新通道国际合作论坛在重庆举行，重庆及其他省区市集中签约项目104个，签约投资额2468.7亿元。

　　本届西洽会新增了现代制造业、现代服务业和跨境电商产业等6个产业展馆，共计12个主题展馆、面积16万平方米。共有1212家企业（机构）赴渝参展参会，重庆市外展商占比超过50%。其中，世界500强企业43家、跨国公司和大型企业364家、外事机构49家。

　　在西洽会重大项目签约仪式上，重庆市内集中签约重大项目66个，投资金额达2228.5亿元。其他省区市在本届西洽会上集中签约项目38个，签约投资额240.2亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月26日 13 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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