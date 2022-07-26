本报北京7月25日电 （记者王浩）记者日前从水利部、中国南水北调集团有限公司获悉：截至7月22日，南水北调中线一期工程陶岔渠首入总干渠水量逾500亿立方米，相当于为北方地区调来黄河一年的水量，工程受益人口超8500万。

水资源配置格局持续优化。全面通水以来，通过科学调度，中线工程年调水量从20多亿立方米持续攀升至90亿立方米。中线工程供水已成为沿线大中城市供水新的生命线，其中，北京城区七成以上供水为南水北调水；天津主城区供水几乎全部为南水北调水；河南、河北的供水安全保障水平都得到了新提升。截至7月22日，中线工程累计向雄安新区供水7800万立方米，为城市生活和工业用水提供了优质水资源保障。

通过长期持续加强水源区水质安全保护，丹江口水库和中线干线通水以来，供水水质一直稳定在地表水水质Ⅱ类标准及以上。中线一期工程向沿线50多条河流湖泊生态补水，截至7月22日已累计生态补水超过89亿立方米，受水区河湖生态环境复苏效果明显。

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 01 版）

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