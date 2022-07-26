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中国矿产资源集团有限公司成立大会举行

2022年07月26日08:29 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月25日电中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。

　　组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

　　王勇、何立峰出席成立大会。中央和国家机关有关部门、相关省市，以及有关金融机构和企业、行业协会负责同志等共约120人参加大会。

(责编：王震、陈键)

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