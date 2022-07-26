2022年7月26日，工业和信息化部举行“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会。图片来源：工业和信息化部

人民网北京7月26日电 （记者申佳平）制造业增加值占全球比重提高到近30%、5G手机出货量达到2.7亿部、专精特新“小巨人”企业的平均研发强度达到10.3%……今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部规划司司长王伟介绍，过去十年间，我国制造业发展取得历史性成就、发生历史性变革，产业体系更加健全，产业链更加完整，实现量的稳步增长和质的显著提升，综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。

王伟具体指出，我国制造业综合实力持续提升。主要体现在：规模优势不断巩固，十年来，我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，持续保持世界第一制造大国地位。体系完整优势更加凸显，按照国民经济统计分类，我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类，是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业。产业链配套能力全球领先，具有强大的韧性和发展潜力，体系完备、配套完善、组织协作能力强的优势在应对新冠疫情等外部冲击过程中得到了充分彰显。产品竞争力也显著增强，十年来，我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到2021年的12.8万亿元、6.3万亿元，制造业中间品贸易在全球的占比达到20%左右，入围世界品牌500强的工业和信息化领域品牌数量从过去的10个增加到24个。

制造业供给体系质量大幅提升。工业产品供给的数量、质量和档次都有了全面提升，世界500种主要工业产品中有四成以上产品产量位居世界第一，智能手机、智能电视、节能冰箱、全自动洗衣机、变频空调、汽车等中高端产品已走进寻常百姓家，显著改善了人民的生活品质。比如汽车，我国汽车保有量从2010年的0.78亿辆大幅增长到当前的3.1亿辆，特别是新能源汽车，产量已连续7年位居世界第一，而且在续航里程、操控性能、充换电便利度、智能化水平等方面都有了很大提高，品牌和价格上也有了更多选择。再比如手机，2021年我国5G手机出货量达到2.7亿部，占同期手机出货量的75.9%，和十年前相比，今天的手机无论是外观、性能还是使用体验都有了质的飞跃。同时，形成了以国家新型工业化产业示范基地、先进制造业集群等为代表的一批高水平发展载体，目前，国家新型工业化产业示范基地已有445家，工业增加值占全国工业增加值比重已超过三成，这些基地和集群在增强我国制造业供给能力和产业链韧性方面发挥了关键作用。

同时，制造业生产模式发生了深刻变革。牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的大势，制造业向智能、绿色、服务方向升级取得了显著成效。数字化方面，2021年，我国重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.3%和74.7%，较2012年分别提高30.7和25.9个百分点，一批智能示范工厂加快建成，智能制造应用规模全球领先，石化、钢铁、建材等行业已拥有一批制造能力和智能化水平独步全球的领先企业。绿色化方面，通过持续努力，我国已初步形成绿色制造体系，规模以上工业单位增加值能耗“十二五”“十三五”分别下降28%和16%，2021年又进一步下降5.6%。服务型制造也呈现蓬勃发展的态势，个性化定制、网络化协同等新业态新模式不断涌现，制造业企业服务环节增值的占比持续提高，2021年第三批服务型制造示范企业的服务营收占总营收的比重已达到48%。

此外，中国制造向中国创造迈进的步伐明显加快。从创新投入看，我国制造业研发投入强度从2012年的0.85%增加到2021年的1.54%，专精特新“小巨人”企业的平均研发强度达到10.3%，570多家工业企业入围全球研发投入2500强。从创新体系看，已布局建设23家国家制造业创新中心和国家地方共建制造业创新中心，支持建设125个产业技术基础公共服务平台，共性技术供给能力大幅提高。从创新成果看，规上工业企业新产品收入占业务收入比重从2012年的11.9%提高到2021年的22.4%，大国重器亮点纷呈，“蛟龙”潜海、双龙探极、C919试飞、“嫦娥”揽月、“北斗”组网、“九章”问世，一大批重大标志性创新成果引领中国制造业不断攀上新的高度。

市场主体的活力和实力不断增强。主要体现在：市场主体数量持续增长，截至2021年底，规模以上工业企业达到40万户，较2012年增长了23.5%。骨干龙头企业持续做强做优，中国制造业企业500强营业收入从2012年的21.7万亿元增长到2021年的40.24万亿元，有58家制造业企业进入2021年世界500强榜单，比2012年增加27家。中小企业专业化能力显著提升，截至2021年底，已培育4万多家“专精特新”中小企业、4700多家专精特新“小巨人”企业、800多家制造业单项冠军企业。

(责编：申佳平、吕骞)