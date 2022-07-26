中国汽车工业正在迈向高质量发展的新阶段，提升中国汽车品牌价值和影响力，扩大中国汽车市场份额，实现品牌向上突破，是“十四五”时期中国汽车工业发展最为紧迫的任务之一。

自主车企要做大做强民族品牌，掌控核心技术是关键，必须着力提升技术创新能力，发动创新驱动主引擎，持续焕发民族汽车品牌向上新动能。为推动民族车企高质量发展不断开拓新领域，找寻民族汽车品牌向上发展新赛道，去年中汽中心牵头推出了“民族汽车品牌向上计划”，聚焦品牌向上的底层逻辑和方法论研究，确立民族汽车品牌向上体系，明确品牌测量方法、品牌力提升影响因素。经过为期一年塑造民族品牌有效路径的探索，工作取得了可喜的阶段性成果，通过对车企和汽车行业品牌的竞争力进行全面评价，指出了民族汽车品牌未来发展的潜力方向并为民族汽车品牌高质量发展提供有益参考和建议。

据了解，“民族汽车品牌向上计划”由中汽中心牵头，红旗、长安等20余家车企共研共创，来自中国传媒大学、南开大学、中国广告协会、中国信息协会市场研究业分会、欧洲商学院等科研机构的教授、专家共献良计，集结行业力量，确保“民族汽车品牌向上计划”的高质量开展。

项目以民族汽车品牌向上指标体系为核心，建立品牌研究闭环，完善品牌发展措施，依托全行业支持背书，推动汽车产业优化升级，探索民族品牌发展长效机制，持续为民族品牌赋能，助力民族汽车品牌破浪前行，让中国民族汽车品牌走向世界。

项目研究分为三个阶段、六个模块和十六个子任务，聚焦民族品牌发展核心问题展开研究，以汽车行业品牌发展状况摸底为中心，以汽车品牌向上机制及方法为重要课题，建立了汽车行业品牌力体系、品牌向上模型及方法论等，搭建行业交流的平台，形成测量、机制、平台全方位的研究框架，引导民族汽车品牌实现品牌向上。

自2021年4月立项以来，项目组通过广泛、深入的案头分析、专家研讨、企业走访、消费者调研与大数据分析等，搭建了品牌力评估体系、品牌向上影响因素及机制模型。

此外，项目组牵头，联动高校学者、行业专家成立了品牌向上专家组；联合20余家车企成立品牌向上工作组，并与红旗、岚图等多家车企进行走访交流；此外，项目组与长安、星途等品牌建立了一对一的品牌联合实验室，将科研成果融入企业交流实践。项目阶段性成果陆续已向行业发布，得到了广泛好评。

目前，“民族汽车品牌向上计划”的相关成果已汇编为蓝皮书《中国汽车品牌发展报告（2022）》，于2022年7月23日“中国创新大会”发布。后续中汽中心将进一步探索通过品牌实验室及与车企的一对一联合实验室，赋能品牌建设全价值链的提升，持续促进民族汽车品牌向上发展。

科技立则民族立，科技强则国家强。以技术创新引领产业新变革，不断突破和掌握关键技术，是实现我国汽车产业转型升级、由大做强的关键路径。回望来路，民族汽车品牌经过近二十年的快速发展，已成为全球汽车产业中一股不容忽视的力量。砥砺前行，民族汽车品牌将以昂扬姿态拨动“下一个百年”的琴弦。

(责编：曹淼、李源)