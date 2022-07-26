原标题：阿里张勇致股东信首谈经营理念：能力建设 价值创造

7月26日，阿里巴巴集团发布2022财年年报。在一年一度的致股东信中，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇系统阐述了面对外部变化和不确定性，阿里巴巴对未来的思考。张勇说：“过去这一年，在风云变幻的国际、国内形势下，我们共同面临着很多的‘时代之问’。我们应对之道的基本原则是‘坚定信心，积极应变，做好自己’。”

信中对这12个字进行了具体阐释——“坚定对中国经济发展的信心，对数字经济未来的信心，对人们对美好生活的不变追求的信心。只要这些大趋势清晰坚定，阿里就有存在和发展的基础，就能够为社会发展作出自己的贡献。同时，阿里要积极适应环境的变化，跳出阿里的视角，站在社会发展的角度看待阿里、理解社会对阿里的期待，并在社会发展的大势和经济的大周期中找准阿里的发展路径”。

“过去这一年，阿里在组织和文化上做出的一系列改变，会成为未来发展的新开端。”张勇在信中写道，“我们必须比这个时代变化得更快，必须更坚决地调整和完善自己，更快速地把共识转化为行动。尽管这些变革效果需要更长时间才能显现，但是我们相信，我们正行进在一条正确的道路上。”

本财年，阿里提出会指引未来一段时间的经营理念——“能力建设、价值创造”。张勇认为，不能形成能力沉淀的长期主义是虚无主义，不能创造价值的业务将无法健康、可持续的发展。

当天，阿里巴巴集团同时发布公告：董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，将新增香港为主要上市地。在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

“越是在不确定性陡增的时代，越要积极寻求真正有价值的变化。”张勇在股东信最后表示，阿里的过去和中国社会的发展息息相关，阿里的未来发展路径，也和中国经济增长和社会发展走向高度契合。希望能够有更多的创新和创造诞生于阿里，服务于社会。

(责编：董童、李源)