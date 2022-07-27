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中国制造业增加值占全球比重近三成

2022年07月27日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京7月26日电  （记者张辛欣）记者从26日工信部举行的“推动制造业高质量发展 夯实实体经济根基”新闻发布会上获悉，中国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，持续保持世界第一制造大国地位，供给体系质量大幅提升。

　　制造业综合实力持续提升主要体现在规模优势不断巩固、体系完整优势更加凸显、产品竞争力明显增强。中国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到2021年的12.8万亿元、6.3万亿元，制造业中间品贸易在全球的占比达到20%左右。目前，国家新型工业化产业示范基地已有445家，具有较大规模和较强竞争力的先进制造业集群306家，在增强中国制造业供给能力和产业链韧性方面发挥了关键作用。

　　与此同时，制造业生产模式发生了深刻变革，重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率2021年分别达到55.3%和74.7%，较2012年分别提高30.7和25.9个百分点。下一步，工信部将统筹好短期稳增长和中长期提质增效升级，加快新旧动能接续转换，推动制造业高质量发展。

(责编：牛镛、袁勃)

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