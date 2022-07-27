本报记者 邱海峰

银行结售汇顺差852亿美元、代客涉外收付款顺差834亿美元、企业利用外汇衍生品管理汇率风险规模同比增长29%……国家外汇管理局7月22日公布上半年外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，上半年，面对更加复杂严峻的外部冲击和挑战，我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。展望下半年，中国外汇市场有望延续平稳运行态势。

跨境收支总体延续顺差格局

谈及上半年中国外汇收支情况，王春英在7月22日举行的国新办新闻发布会上提到5个特点：

银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局。上半年银行结售汇和涉外收支均呈现800多亿美元顺差，主要是货物贸易、直接投资等顺差规模较高。

售汇率小幅上升，企业跨境融资保持平稳。上半年，衡量购汇意愿的售汇率，即客户从银行买汇和客户涉外外汇支出比例是66%，比去年同期上升2个百分点。融资方面，截至今年6月末，我国企业等市场主体境内外汇贷款余额3510亿美元，与2021年末基本持平。

结汇率稳中有升，企业外汇存款余额基本稳定。上半年，衡量结汇意愿的结汇率，即客户向银行卖出外汇和客户涉外外汇收入之比是67%，较2021年同期上升0.4个百分点。截至今年6月末，企业等市场主体境内外汇存款余额是6951亿美元，和2021年末基本持平。

外汇衍生品交易规模保持增长，市场主体汇率风险管理意识稳步增强。上半年，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模同比增长29%，增长幅度显著高于同期结售汇增速，推动企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高了4.1个百分点，显示出市场主体汇率避险意识增强，适应人民币汇率波动的能力提高。

外汇储备规模基本稳定。6月末，我国外汇储备规模30713亿美元。今年以来，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌，外汇储备以美元计价，折算成美元后金额减少，与资产价格变化等共同作用，导致外汇储备账面价值变化。

外资仍会稳步增持人民币债券

近期，国际金融市场动荡，美元汇率、利率较快上升，出现国际资本从新兴经济体流出态势。在此背景下，外资持有中国债券形势怎么看？

王春英表示，从全球范围来看，无论发达经济体还是新兴经济体，债券投资出现波动是正常现象，即便是全球最大的美国国债市场，也经常出现被减持的情况。“国际比较看，中国波动情况远低于相当多的发达国家和新兴经济体。从境外投资者的构成和持有的债券规模看，央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，其余还有很大一部分属于追踪国际指数的配置性资金，稳定性比较高。”王春英说。

王春英介绍，近年来，我国债券市场稳步开放，跨境交易更加便利，我国债券先后被纳入三大国际主流指数，国内债券市场影响力和吸引力大幅提升。在此背景下，2021年末中国吸收跨境债券投资规模近8200亿美元，占新兴经济体吸收外部债券投资比例大概1/3。经过多年发展，中国已成为全球跨境债券投资的主要目的地之一，这个格局没有因为最近的短期市场波动而改变。

“总的来看，中国债券既有分散化投资价值，也有实际资金配置需求，更有基本面支撑。”王春英说，当前，外资在中国债券市场中占比3%左右，还有提升空间。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券。

继续支持企业管理汇率风险

今年以来，汇率风险管理成为不少企业关注的重点。王春英表示，外汇局积极支持企业管理汇率风险，服务实体经济发展。“以中小微企业为重点，我们在降低汇率避险成本、提升企业应对汇率风险能力方面采取了一系列措施。”

具体来看，今年4月中国人民银行、外汇局联合发文鼓励有条件的地区强化政府、银行和企业间合作，探索完善汇率避险成本分摊机制。5月，外汇局发布通知，推出两类期权产品，支持符合条件的中小金融机构更好为中小微企业汇率避险服务。7月，外汇局发布《企业汇率风险管理指引》，为涉外企业汇率风险管理提供参考。

根据外汇局数据，在各方共同努力下，今年上半年企业利用远期和期权等外汇衍生品管理汇率风险规模达到7558亿美元。新增汇率避险“首办户”企业近1.7万家，其中绝大多数是中小微企业。

王春英表示，下一步，将继续释放汇率风险管理政策红利，打通政策落地存在的堵点，督促金融机构提升服务企业汇率避险的主动性和专业化水平。支持具备条件的地方复制推广中小微企业汇率风险管理的成功实践，用好相关专项资金，把减费让利落到实处。加强与相关部门合作，做好宣传和培训工作，不断提升企业汇率风险中性意识，为企业建立行之有效的汇率风险管理机制提供帮助。

(责编：牛镛、袁勃)