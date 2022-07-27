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农村“生活服务圈”建设加快推进

2022年07月27日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京7月26日电  （记者高蕾）我国将加快推进农村“生活服务圈”建设，推进邮政、电信等公共事业服务进村入户，同时加快推进入户道路建设，扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，不断提升农村人居环境服务。这是记者26日从民政部第三季度例行新闻发布会上获悉的。

　　据了解，近日，民政部、国家发展改革委等16个部门联合印发《关于健全完善村级综合服务功能的意见》。意见明确，要加强村卫生室标准化建设，合理配置人员，强化公共卫生、基本医疗等服务；完善农村地区医疗保障服务网络，依托村级综合服务设施等，提供相应的代办、帮办医疗保障服务；完善村就业和社会保险服务体系，加强退役军人、农村劳动力就业创业指导和职业培训，多渠道促进转移就业；强化村社会服务功能，做好低收入人口动态监测和救助帮扶工作，支持救助对象较多的村建立社会救助服务站点等。

　　此外，意见还要求办好村级公共事务和公益事业，指导村级组织通过引导农民和引入社会力量，积极发展零售、餐饮、民宿、美发、维修等服务业态，积极引导农民自我服务。

　　民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良在发布会上表示，意见逐一梳理了村级综合服务特别是公共服务的基本内容、保障水平和供给方式，为有序扩大公共服务供给提供了“路线图”。

(责编：牛镛、袁勃)

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