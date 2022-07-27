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科学教育暑期学校培训活动启动

2022年07月27日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电  （记者张泉）记者从中国科学院获悉，“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训活动已正式启动，将充分发挥中科院和多所师范院校的科学教育资源优势，组织院士等专家和一流教育专家参与教学，帮助参训教师提升科学教育能力水平。

　　据介绍，“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训活动计划于7月20日至8月19日期间，在北京和11个中科院地方分院所在城市共组织12期培训，每期100名中小学科学教师线下参训，并通过国家智慧教育公共服务平台“暑期教师研修”专题直播。其中，北京为主会场，其他城市为分会场。

　　北京主会场7月21日开班，邀请多名院士、专家授课，带领线下学员参观中科院力学研究所风洞实验室、中科院物理研究所综合极端条件实验装置等科技创新现场，帮助中小学教师了解科技前沿，提升科学素养。

　　北京主会场活动外，其他11个城市的分会场也将邀请知名院士专家、科普工作者和教育专家等授课，开放特色科研现场，推出一系列丰富多彩的培训活动。

　　“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训由教育部教师工作司与中科院科学传播局共同举办，北京师范大学等12所师范大学与中科院计算机网络信息中心、中科院分院共同组织实施。

(责编：牛镛、袁勃)

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