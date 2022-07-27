韩元军

今年上半年，受疫情多发散发影响，全国旅游市场遭受了严峻考验。疫情也改变了人们的旅游需求偏好和出游方式，短距离、本地化、近郊化、智能化等成为游客出行新特征。面对困难，旅游市场主体通过产品创新和跨界融合，不断满足游客的旅游新需求。体育旅游、露营旅游、智慧旅游、自驾旅游等成为旅游行业发展的新业态，展现出极强的韧性。

为了推动旅游业尽快复苏，国家相关部门与地方协调配合，出台了一系列切实可行的扶持政策和消费激励政策。国家有关部门通过将跨省旅游“熔断”范围缩小到县一级、取消行程码星号、缩短因疫情隔离时间、“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由14天调整为7天等举措，有效扩大了游客的出行距离，提高了游客出游的积极性。北京、湖北、云南、浙江等20多个省份通过旅游消费优惠、景区门票免费等措施，推动旅游业加快复苏。

进入7月份，全国各地的旅游纾困扶持政策产生了良好的综合效应，暑期旅游迎来了热潮。避暑游、滨海游、主题公园游、探亲游等传统旅游业态重新恢复了活力，吉林、新疆、海南、贵州、云南等地迎来了大量游客。

当前，为推动全国旅游业持续恢复，要破除国内旅游市场复苏的机制障碍，统筹做好旅游需求管理和旅游供给侧改革。要做好旅游需求精准管理，多方合力打好组合拳，针对旅游的特定环节、特定人群实施消费刺激。同时，供给侧综合政策要同时发力，通过不断创新文旅产品，实施人性化、精准化的疫情防控措施，让游客敢于出游、放心出游。相信随着旅游目的地提供更高品质的旅游产品、更温暖的人文关怀和更精准的疫情防控服务，旅游业的发展会持续向好。

（作者为中国旅游研究院副研究员，本报记者王珂采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 07 版）

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