人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

科技列车河池行活动启动

2022年07月27日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南宁7月26日电　（记者邓建胜、赵永新）2022年全国科技活动周重点示范活动“科技列车河池行”26日在广西河池市拉开帷幕。活动以“走进科技，你我同行”为主题，以“科技服务撑产业，科普宣传惠民生”为主线，由科技部等9部门、国铁集团会同广西壮族自治区政府共同主办。

　　据悉，来自全国100余名农林、工业、医疗、科普等领域专家，将聚焦河池巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的实际需求，分成10余支科技服务小分队，深入宜州区、金城江区、环江毛南族自治县等县（区），在乡村产业一线开展160多场科技培训和技术指导，为各族群众送医送药，并将最新技术成果送到田间地头和企业社区。

　　“科技列车行”活动自2004年至今已举办18届，累计服务18个省份150个县（区），为打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴作出了积极贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月27日 08 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示餐饮行业仍存招工难 数智化招聘工具加速助力
　　人民网北京7月26日电 （焦磊）“餐饮行业也是劳动密集型行业，用人需求一直挺大的，但是现在的年轻人很少愿意进入餐饮业。”广州一家餐饮店老板这样感慨。…
我国航空市场稳步恢复 首都机场日均旅客量超过5.7万人次
　　暑期首都机场航班稳步恢复。（人民网记者乔雪峰 摄） 人民网北京7月26日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，进入7月以来，首都机场航空市场稳步恢复，日均旅客量目前已超过5.7万人次，较6月日均增长3.8万人次，从北京出发主要增长的目的地城市包括重庆、昆明、长沙、三亚等地。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部