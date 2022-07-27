本报南宁7月26日电 （记者邓建胜、赵永新）2022年全国科技活动周重点示范活动“科技列车河池行”26日在广西河池市拉开帷幕。活动以“走进科技，你我同行”为主题，以“科技服务撑产业，科普宣传惠民生”为主线，由科技部等9部门、国铁集团会同广西壮族自治区政府共同主办。

据悉，来自全国100余名农林、工业、医疗、科普等领域专家，将聚焦河池巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的实际需求，分成10余支科技服务小分队，深入宜州区、金城江区、环江毛南族自治县等县（区），在乡村产业一线开展160多场科技培训和技术指导，为各族群众送医送药，并将最新技术成果送到田间地头和企业社区。

“科技列车行”活动自2004年至今已举办18届，累计服务18个省份150个县（区），为打赢脱贫攻坚战和推进乡村振兴作出了积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 08 版）

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