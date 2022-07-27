邱超奕

加快补足航空货运短板，是加快形成内外联通、安全高效的物流网络的现实要求，也将为构建新发展格局、保障产业链供应链安全稳定提供更有力的支撑

日前，亚洲首个专业货运枢纽机场——湖北鄂州花湖机场正式投运。全面开启货运功能后，这座机场年货邮吞吐量可达245万吨，“1.5小时飞行圈”可覆盖全国90%的经济总量、80%的人口，有望实现货物“一日达全国、隔夜达全球”。这意味着，我国航空货运事业迈出了新的一步，将为物流业发展、畅通经济循环再添重要砝码。

在我国综合交通运输体系中，相比铁路、公路、水运等其他方式，航空货运占比较小，但却扮演着举足轻重的角色。它速度快、效率高，在高附加值产品运输和远距离运输等方面具有独特优势。像生物医药、精密仪器、鲜花、高端生鲜食品等产品，远距离运输都离不开航空货运，芯片行业的全球产业链更是几乎全靠航空货运。据统计，航空货运量约占全球贸易总量的1%，货值却占到了全球贸易总量的36%。

党的十八大以来，我国航空货运事业快速发展，货邮运输规模已位居全球第二，部分枢纽机场货邮吞吐量跻身世界前列。但从发展质量和形势要求看，我国航空货运仍然大而不强，仍有不少短板需要补足。截至2020年，我国全货机数量仅173架，只占民航运输机队的4.5%，货运航班数量也比较少，而且主要靠客机腹舱运输，国际货运航线网点和保障能力薄弱。应当看到，加快补足航空货运短板，是加快形成内外联通、安全高效的物流网络的现实要求，也将为构建新发展格局、保障产业链供应链安全稳定提供更有力的支撑。

补足航空货运短板，要转变理念，从“重客轻货”转向“客货并重”。以前，各地机场主要服务客运，未来可根据市场需要，加强货运基础设施投入，增加冷链货站等专业设施，打造更高质量的货运网点。在航空客运受疫情影响较大、航空货运需求相对稳定的背景下，也可采取多种措施，鼓励航空公司发挥客机腹舱载货成本低、通达范围广的优势，大力发展“客改货”等业务。

补足航空货运短板，也要升级业态，从“机场到机场”转向“门到门”。传统航空货运一般是“机场到机场”，难以做到上门取货、送货上门。而从全球来看，一些国际航空物流巨头企业不但空中航线网络发达，也打通了物流运输的各环节、全链条，具有很强的分拨、仓储、末端物流配送能力。为进一步提升对客户的吸引力、提升运输服务附加值，航空货运企业不妨借鉴国际经验，通过深化与快递企业、跨境电商等的合作，加强与铁路、水运、公路等运输方式的衔接，进一步延长服务链条，提升航空物流专业化、便利化、网络化水平。

当前，航空货运的重要性越发凸显，得到的政策支持也越来越多。如《交通强国建设纲要》提出，“完善航空物流网络，提升航空货运效率”；《国家综合立体交通网规划纲要》也将“加强国际航空货运能力建设”“打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系”列为重要目标。期待航空货运企业能把握机遇、乘势而上，加快补足短板，发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月27日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)