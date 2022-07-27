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2022年07月27日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　上半年数字产业规模持续提升

　　本报电　记者从工信部获悉：上半年我国数字产业规模持续提升，网上购物、在线教育、远程医疗等“非接触经济”全面提速，为经济发展注入了强劲动力。上半年，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元，平稳向好发展态势明显，产业韧性持续增强。下一步，工信部将从推动数字产业创新发展、加快新型数字基础设施建设、推动数字经济与实体经济融合、激发数据要素的活力和潜力、加强数字经济治理等方面着手，努力构建数字经济发展的良好产业政策环境。

　　（王 政） 

　

　　住建部部署开展城市体检工作

　　本报电　住房和城乡建设部近日印发关于开展2022年城市体检工作的通知，提出今年将继续选取直辖市、计划单列市、省会城市和部分设区城市开展城市体检工作，从生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8方面建立城市体检指标体系。样本城市可以结合新冠肺炎疫情防控、自建房安全专项整治、老旧管网改造和地下综合管廊建设等，适当增加城市体检内容。今年城市体检工作将采取城市自体检、第三方体检和社会满意度调查相结合的方式，工作步骤包括数据采集、分析评价、形成体检报告、平台建设等。

　　（沙 金） 


　　《 人民日报 》（ 2022年07月27日 18 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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