原标题：中国人寿召开2022年上半年工作会议

7月26日，中国人寿2022年上半年工作会议在京召开。中国人寿集团党委书记、董事长白涛代表集团党委作《坚持政治性、人民性和专业性 推动中国人寿开创高质量发展新局面》讲话，集团党委副书记、总裁蔡希良作上半年经营管理报告，集团党委副书记、监事长郭新双主持会议。会议动员引领广大干部员工坚持金融工作的政治性、人民性和专业性，推动中国人寿开创高质量发展新局面。

会议指出，上半年，中国人寿系统性提出“两稳两控五提高”工作思路，全力抓好中央巡视整改和“十四五”规划实施方案落地，在一些长期想解决而未解决的重点难点问题上打开了局面，统筹巡视整改和高质量发展取得初步成效。

一是经受了思想洗礼，落实巡视整改的责任感紧迫感明显增强，推动高质量发展的信心决心更加坚定。二是把准了发展方向，深刻认识到作为保险央企，必须坚定不移走中国特色金融发展之路，必须增强服务“国之大者”的政治担当，切实把工作的着眼点和落脚点放到坚持“保险姓保”、回归保障本源、落实金融工作“三项任务”、满足人民群众实际需要上来，着力发挥行业“头雁”作用。三是稳住了市场地位，公司经营稳中有进、稳中向好，稳的基础得到巩固，进的态势开始显现，重要指标优于同业，较好发挥了行业稳发展的“压舱石”作用。四是转变了工作作风，积极应对行业深度转型挑战，群策群力探索强化“保险姓保”、国有保险政治性、人民性和专业性的实践路径，敢于担当、求真务实的工作格局初步形成。五是强化了严的氛围，把纵深推进全面从严治党作为转风气、强精神、促发展的关键举措，高标准严要求逐渐成为思想共识和行为规范。

会议强调，要切实增强攻坚克难的使命感紧迫感，重点关注四个方面的问题，持续推进、久久为功破解事关中国人寿改革发展全局和高质量发展大局的深层次问题。

在巡视整改方面，要以高质量巡视整改开创高质量发展新局面，以能否做到“政治性、人民性和专业性”作为把握高质量发展的重要衡量标准。做到政治性，必须坚决贯彻党中央决策部署，落实金融工作“三项任务”，持续推进全面从严治党；做到人民性，必须不断深化金融供给侧结构性改革，加快推动商业模式转型升级，更好满足人民群众日益增长的多样化金融保险需求；做到专业性，必须塑造尊重专业的良好氛围，打造现代化运营和展业平台，全面提升应对市场竞争和国际竞争的核心技能。政治性是引领、人民性是立场、专业性是保障，三者相辅相成、有机统一、不可割裂。

在风险防控方面，要把防范化解金融风险作为推进高质量发展的分内之事、应有之义。全系统必须保持敬畏之心，对合规问题零容忍，强化科技手段运用，持续强化“严”的氛围。要高度认识防范化解金融风险的极端重要性，坚持底线思维和极限思维，保持对风险苗头感知和行动的敏锐性，提升防范化解重大风险的预见能力、应对能力、处置能力。

在全面从严治党方面，牢记反腐败永远在路上。要压实主体责任和监督责任，以更大的决心、更大的力度，守护好中国人寿政治生态的绿水青山。

在班子队伍建设方面，关键要引导各级干部积极作为、主动作为，谋实策、办实事、求实效。面对新阶段新形势新任务，面对建设世界一流企业的新使命新要求，要加强干部队伍建设，不断激发干事创业的主动性和积极性。

会议要求，要坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示批示精神，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大会议精神，紧扣“两稳两控五提高”工作思路和年初各项工作部署，以“忠、专、实”的作风，集中力量抓好“三落实”，扎实做好下半年工作，确保各项年度目标任务顺利完成。

一是坚决落实巡视整改任务，进一步提高政治站位，进一步压紧压实责任，进一步强化成果运用，把巡视整改贯穿于中国人寿改革发展各项工作之中，转化为服务“国之大者”的内驱力、改革发展的源动力、工作落实的执行力、业绩增长的生产力，把巡视整改与破解重大难题结合起来，与推动中国人寿“十四五”发展规划实施结合起来，与日常经营管理工作结合起来，持续推进系统施治取得新成效。

二是坚决落实“十四五”规划推进实施方案，今年重点以体制机制改革固本培元，推动发展格局、运营效能与全面风险防控提档升级，确保取得实质性成效。尤其是加快数字化转型，着力加强数据能力体系建设，着力强化科技赋能，着力完善数字化基础设施，持续为客户赋能、为员工赋能；完善一体化建设，持续提升集团治理能力、优化总部职能定位、全面提升集团化管理效能；推进综合化经营，深化客户经营，强化协同发展，健全激励机制，强化资源统筹与共享，深挖综合金融优势，努力拓展客户、留住客户；加快营销体系改革，主动适应客户结构变化、需求变化和消费习惯变化，积极推动营销体系数字化、差异化、多元化转型升级，发挥行业“头雁”作用。

三是坚决落实全面从严治党，切实加强领导班子和干部队伍建设，持续保持惩治腐败的高压态势，加大重点问题治理力度，进一步健全监督制约机制，全面强化严的氛围，把管党治党落到实处，为公司改革发展提供有力政治保障。

会议还对下半年工作作出八项安排，通过高标准落实中央巡视整改任务、高站位服务国家发展大局、高质量达成年度经营管理目标、高起点加快业务转型升级、高层次推进各项管理改革、高效率推动数字化转型、高要求抓好全面风险防控、高水平加强党的建设，紧盯目标任务，积极主动作为，持续巩固“稳”的基础，着力实现“进”的突破。

中国人寿集团党委班子成员、集团高级管理人员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组副组长、集团各部门主要负责人，以及在京各直属单位领导班子成员、高级管理人员在主会场现场参会。京外成员单位领导班子成员、高级管理人员及各省级机构主要负责人在视频分会场参会。

(责编：曹淼、李源)