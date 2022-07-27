据新华社北京7月26日电（记者樊曦）记者26日从中国国家铁路集团有限公司获悉，上半年，全国铁路投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。郑渝高铁襄阳至万州段、济郑高铁濮阳至郑州段、黄冈至黄梅高铁、和田至若羌铁路、北京丰台站等项目依法安全高质量开通，川藏铁路、滇藏铁路丽江至香格里拉段、重庆至昆明高铁等在建工程有序推进，积极发挥建设投资拉动作用，为稳住经济大盘多作贡献。

下一步，国铁集团将深入贯彻党中央、国务院稳住经济大盘部署，落实中央关于加快推进交通基础设施建设的要求，充分发挥铁路建设用工规模大、产业链条长、拉动经济增长作用明显等优势，坚决完成年度投资任务和实物工作量，确保年内渝厦高铁常德至益阳至长沙段、北京至唐山铁路、湖州至杭州铁路、弥勒至蒙自铁路等项目开通运营。

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