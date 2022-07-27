原标题：加速规模部署 推动IPv6从“通路”到“通车”

作为下一代互联网的核心协议，IPv6不仅是实现万物互联，促进千行百业智能化发展的关键要素，也是“十四五”时期加快数字化发展的网络底座。

2017年，我国发布的《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》指出，推进IPv6规模部署和应用是加快网络强国建设、加速国家信息化进程、助力经济社会发展、赢得未来国际竞争新优势的紧迫要求；2021年，国家发布了《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，明确要坚定不移地推进IPv6规模部署和应用，为建设网络强国和数字中国提供坚实支撑。

近日，第五届数字中国建设峰会期间，IPv6+政务信息网高峰论坛在福州举行，众多来自政府行业的专家学者齐聚一堂，共同探索IPv6+支撑的政务网络创新与发展，为IPv6+技术演进探寻新路径，为数字政府建设提供新样本。

国家信息中心公共技术服务部副主任徐春学表示，国务院于6月印发的《关于加强数字政府建设的指导意见》中明确提出要构建智能集约的平台支撑体系。随着数字政府智能化、集约化基础设施的推进，网络覆盖规模在不断扩大，感知网络的接入方式也在不断扩展。

“这对我们如何构建智能集约的平台支撑体系提出了更高的要求。在去年，我们提出了IPv6演进的总体原则，并对标中央网信办、国家发改委和工信部印发了《工作通知》要求，设立了政务外网IPv6三个阶段的目标。未来在规划部署政务云建设的时候，要积极探索支持IPv6单栈政务云的试点，积极稳妥推进向IPv6单栈演进工作，联合相关研究机构共同推广IPv6在电子政务外网的创新应用。”徐春学说。

中国信息通信研究院技术与标准研究所互联网中心主任高巍表示，“我国未来几年内将以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，以提升应用广度深度为主攻方向，实现IPv6规模部署和应用从能用向好用、从数量到质量、从外部推动向内生驱动的转变，打造创新发展的新优势。我们希望IPv6+的时代是一个从绿皮火车到高铁的飞跃，用户应用体验，网络业务能力有本质的提升。”

“IPv6是网络强国的重要支撑基础。”华为数据通信产品线总裁胡克文表示，数字政府对网络基础设施有特别明确的诉求，比如集约建设、云网融合、泛在连接、精准管理等。而IPv6+技术是作为一个最基础、最重要的网络设施。

在国家大力部署IPv6改造工作的关键时期，各地政府积极推进并取得一定成效。作为信息化建设先行省份，福建省以电子政务建设为抓手加快推进“数字福建”进程，先行先试主动作为，率先统一建设全省政务信息网，开展信息资源整合与开发利用。在出台的《2022年数字福建工作要点》、《福州市“十四五”数字福州专项规划》都提到了要加速IPv6规模部署，增加更多用户和流量，实现从“通路”到“通车”。

对此，福建省网络信息与安全测评中心党政机关测评部副部长高松涛分享了“数字福建”的探索与实践，他提到，“福建省的政务系统承载的平台是政务外网和政务信息网。为了提供更好的政务服务，我们制定了两个标准，既能保证电子政务外网相关应用系统的安全稳定，也能提高政务外网信息的安全行、完整性、可靠性、可用性、可审查性以及综合防范能力。与此同时，我们从确定安全架构和技术保障两方面对整个安全体系进行了规范，最终实现了网络安全和信息化的统一部署、统一推进、统一实施。”

经过不懈努力，如今，福建省已实现弯道超车，全面完成网络基础设施IPv6改造。2021年，福建数字经济增长值为2.3万亿元，占地区生产总值比重达47%，实现所有县区和95%以上的乡镇镇域5G覆盖；2021年，福建省级数字政府服务能力在全国位列优秀级，闽政通在省级政务类APP中位列优秀级，福建省人民政府门户网站在全国排名第二。

(责编：赵竹青、陈键)